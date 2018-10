Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații anunța ca în ultima saptamâna, au fost confirmate doua cazuri noi de meningita/meningo-encefalita cu virus West Nille, fiind înregistrate, în total, 268 de cazuri. Pâna în prezent, 38 de oameni au murit, dintre care doi în ultima saptamâna.…

- Pe 17 octombrie a fost programat primul tur al Cupei Romaniei la handbal masculin. In aceasta etapa intra in concurs atat formațiile de prima liga cat și cele din divizia a doua. Astfel, in urma tragerii la sorți SCM Politehnica Timișoara a primit un adversar relativ accesibil, o formației…

- Meteorologii au emis o informare meteo de vreme rece si intensificari ale vantului pentru toate judetele Moldovei valabila pana miercuri dimineata, 26 septembrie. In acest interval, vantul va avea intensificari in cea mai mare parte a regiunii, cu rafale in general de 50…60 de kilometri la ora, localm…

- Comitetul Exexcutiv Național al PSD a stabilit, sambata, la Neptun, sa se organizeze alegeri pentru functia de presedinte in 11 organizatii judetene conduse de lideri interimari, printre acestea fiind si organizatia dela Brașov. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a propus sambata, la Neptun, in sedinta…

- Competitia a fost organizata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza” Iasi, in ultimele zile ale lunii august. La startul concursului s-au aliniat loturile reprezentative ale inspectoratelor județene pentru situații de urgența din 12 judete ale tarii (Bacau,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor INHGA a emis o noua atentionare de cod portocaliu de inundatii valabila pana vineri dimineata pe rauri din 11 judete.In intervalul 25 iulie, ora 15:00 27 iulie, ora 10:00, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri…

- Inundațiile au facut prapad in județul Suceava, unde un pod a fost distrus de viitura in zona Frasin-Moldovița. Puntea a fost luata de apele raului Moldova. A plouat cu galeata in Suceava, județ vizat de avertizarea cod galben de precipitații abundente pana joi seara. Apele involburate ale raului…