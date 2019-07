Stiri pe aceeasi tema

- Brazilian Jiu-Jitsu MEDALIATI… Sportivii de la clubul Titans Barlad s-au intors cu 7 medalii de la Junior World Championships 2019 Gi&No-Gi la Brazilian Jiu-Jitsu, competitie care s-a desfasurat in Anglia, in orasul Wolverhampton. Cea mai buna performanta a fost reusita de Mihai Gheghici, care a devenit…

- Tenismenii seniori suceveni au participat in numar mare la Memorialul Conu Misu Gontaru desfasurat la Botosani, la sfarsitul saptamanii trecute, si au facut-o cu bune rezultate. Astfel, Viorel Negru a reusit performanta de a triumfa atat in proba de simplu a categoriei de varsta +55 de ani, cat si ...

- Brazilian Jiu-Jitsu SALBA DE MEDALII… Fight Club Titans Barlad s-a intors cu 21 de medalii de la concursul Abu Dhabi International Pro Jiu-Jitsu Championship de la Galati. Luptatorii barladeni au obtinut zece medalii de aur, opt de argint si trei de bronz. Cea de-a doua etapa a Campionatului National…

- Editia a XII-a a Zilelor comunei Ivanesti s-a bucurat de un recital de exceptie a binecunoscutului ansambu folcloric “Plaiesii” din Republica Moldova. Deschiderea oficiala a evenimentului a fost facuta de catre un sobor de preoti din parohiile din comuna. Pe scena au urcat apoi membrii ansambului folcloric…

- Elevii școlii din Timișoara au participat la Cupa Tymbark și, dupa ce au cucerit locul I in faza zonala, unde au invins echipe din județele Alba, Arad, Caraș- Severin, Hunedoara și Mehedinți, la etapa naționala, desfașurata in perioada 24-26 mai, in județul Constanța, au ocupat primul loc. La…

- Neversea ar putea deveni primul festival din lume alimentat cu energie verde, din sursa eoliana, anunța organizatorii care spun ca intenționeaza sa realizeze acest lucru incepand de la ediția de anul viitor. Festivalul de la malul marii isi propune sa devina, in 2020, primul festival de muzica din lume…

- Razvan Ciobanu a fost condus pe ultimul drum de familie și prieteni, joi, 2 mai, dar semnele de intrebare cu privire la tragedia in care și-a pierdut viața raman. S-A AFLAT! Ce imagini pastra Razvan Ciobanu pe hard-disck-urile de acasa. A vrut sa le vanda PRESEI Exista o ipoteza conform…