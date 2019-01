Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 19 ianuarie 2019, la ora 10.00, la Catedrala arhiepiscopala "Sf. Ap. Petru si Pavel" din Constanta, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia o slujba de pomenire a celor 380 de luptatori din Rezistenta anticomunista din Dobrogea. La ceremonie va fi prezenta si Zoe Radulescu, fiica lui…

- Marea slujba de Boboteaza de la Marea Neagra a inceput la Catedrala arhiepiscopala Sfintii Petru si Pavel din Constanta, prin Sfanta Liturghie oficiata de arhiepiscopul Teodosie al Tomisului.

- Pe 30 decembrie, Biserica Ortodoxa cinsteste Duminica dupa Nasterea Domnului a Sfintilor Iosif, Logodnicul, David Prorocul si Iacob, rudenia Domnului si Fuga in Egipt. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia, pentru a doua oara in acest an, Liturghia Sfantului Iacob la Catedrala…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a primit, ieri, distinctia Arhiepiscopiei Tomisului pentru mireni „Crucea Sf. Apostol Andrei (a Dobrogei)”. Ceremonia de la Catedrala „Sfintii Apostoli Petru si Pavel” a fost oficiata de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Numarul 1 WTA a ajuns la catedrala in jurul…

- Maine, 6 noiembrie , incepand cu ora 6.45 , IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta. Apoi, de la ora 10.00 , va participa, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Constanta, la conferinta "Dobrogea, pamant…