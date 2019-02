Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a cerut sambata seara Europei sa primeasca inapoi sute de combatanti ai Stat Islamic capturati in Siria, amenintand ca SUA vor fi fortate in caz contrar sa-i...

- Turcia este in masura sa stabileasca singura o "zona de securitate" pe care propune sa fie creata in nordul Siriei , idee aflata si in atentia Washingtonului, a afirmat joi ministrul turc de externe, citat de France Presse. "Putem crea aceasta zona singuri si sa luam masurile necesare", a declarat…

- Ministerul de Externe al Chinei a informat joi ca se „opune cu fermitate” unei noi legi americane privind Tibetul, sustinand ca aceste lucruri tin de afacerile interne ale Beijingului si ca nu va permite amestec din afara, scrie Reuters.Presedintele american, Donald Trump, a aprobat, miercuri,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca nu i-a cerut niciodata fostului sau avocat Michael Cohen sa incalce legea, la o zi dupa ce acesta a fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru infractiuni financiare, intre care plati ilegale, relateaza Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro.''Niciodata…

- Cetatenii moldovenii care au depasit termenul de sedere pe teritoriul Federatiei Ruse se pot intoarce in Republica Moldova fara a fi sanctionati in urmatoarele conditii: sa revina in Republica Moldova in perioada 1 ianuarie - 24 februarie si sa nu se intoarca in Rusia mai devreme de luna martie,…

- Observatori de la Chisinau informeaza ca cetatenii moldoveni pot fi absolviti de anumite sanctiuni numai in cazul in care respecta termenii anuntati de partea rusa sugereaza ca Moscova ii trimite pe moldoveni acasa ca sa participe la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 in speranta ca acestia…

- Rusia a informat luni ca se pregateste de plasarea unor rachete nucleare americane in Europa in urma retragerii Washingtonului din acordul nuclear din perioada Razboiului Rece, in ciuda faptului ca SUA neaga ca ar avea astfel de planuri, scrie Reuters preluata de news.ro.Rusia incearca sa…