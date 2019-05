Stiri pe aceeasi tema

- Baschetbaliștii de la SCM „U“ Craiova au facut un joc bun ieri seara in Banat și s-au impus cu scorul de 90-78, in fața rivalilor de la SCM Timișoara, in meciul trei al play-off-ului Ligii Naționale. Gazdele au caștigat doar ...

- Echipa masculina de baschet SCM „U“ Craiova a reușit sa se impuna vineri seara, in cel de-al doilea meci susținut in Sala Polivalenta din Banie, in fața formației SCM Timișoara, contand pentru play-off-ul Ligii Naționale. Daca miercuri s-au impus banațenii ...

- SCM Timisoara a obtinut un succes important in primul joc din play-off. „Leii din Banat” au castigat meciul 1 din sferturile de finala ale Ligii Nationale cu SCM U Craiova, scor 71-69, dupa un duel foarte strans in Banie. Timisorenii nu au inceput rau primul joc din seria cu Craiova pe sistemul cel…

- SCM ''U'' Craiova a invins-o pe CS SCM Timisoara cu 88-83, vineri, pe teren propriu, si a incheiat sezonul regulat al Ligii Nationale de baschet masculin cu o victorie, punand capat si unei serii de sase esecuri consecutive in campionat.

- Faza Top 6 a Ligii Naționale de baschet masculin se incheie pentru echipa SCM Timisoara, vineri, la Craiova. Meciul cu SCM U Craiova se joaca de la ora 19,00, la Sala Polivalenta din Cetatea Baniei și nu este televizat. The post Olteni contra banateni! De aceasta data doar pentru statistica appeared…

- CSU Sibiu va termina sezonul regulat al Ligii Nationale de baschet masculin pe primul loc, dupa ce a invins-o pe SCM ''U'' Craiova cu scorul de 75-59 (19-14, 18-15, 14-11, 24-19), luni seara, in deplasare, relateaza Agerpres.Citește și: Dezastru pentru Romania la Campionatul Mondial de hochei…

- Nicolae Dica, fostul antrenor de la FCSB, l-a laudat pe atacantul Ioan Hora, 30 de ani, dupa ce acesta a marcat doua goluri in victoria cu CSU Craiova, 3-2, și l-a comparat cu varful Astrei, Denis Alibec. „Alibec nu ajungea in careu, in timp ce Hora face treaba asta. E mereu in fața porții. El nu coboara…

- BC CSU Sibiu, liderul la zi al Ligii Nationale, va juca in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin contra formatiei SCM ''U'' Craiova (locul 3 in campionat), potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri. ''In Cupa Romanei vom intalni SCM 'U' Craiova si ne dorim extrem de mult calificarea…