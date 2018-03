Lupta pentru titlu, relansată Petre Apostol Victoria obtinuta luni seara de Tricolorul LMV Ploiesti, pe terenul echipei din fruntea clasamentului, Steaua Bucuresti, a relansat, practic, lupta pentru titlul national, prahovenii apropriindu-se la un singur punct de gruparea din Capitala. In plus, echipa ploiesteana are sanse mari sa treaca la sefia campionatului, dupa etapa de la finalul saptamanii, avand in vedere faptul ca Steaua nu va evolua, meciul sau cu CS Arcada Galati fiind amanat tocmai pentru data de 5 aprilie. Totusi, asa cum avertiza si antrenorul principal al ploiestenilor, Sergiu Stancu, inaintea partidei din Capitala,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati.

In aceasta seara, de la ora 18:00, la Ploiești, arena "Ilie Oana" va gazdui primul meci oficial al anului 2018 in Liga 1. Sepsi Sfantu Gheorghe, o echipa aflata mereu cu "casa in spinare", va primi vizita celor de la ACS Poli Timișoara, intr-un meci din zona Playout-ului. Odata cu reluarea Ligii 1,…

Reveniti la antrenamente la inceputul anului, dupa aproape doua saptamani de pauza, voleibalistii antrenati de Marian Constantin sustin la finalul acestei saptamani primul meci oficial din 2018. Volei Municipal Zalau va evolua sambata, incepand cu ora 17, pe terenul Universitatii de Vest Timisoara,…

