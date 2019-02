Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep va participa saptamana viitoare la turneul de la Dubai unde jucatoarea din Constanta va fi cap de serie 3. Potrivit Digisport.ro, Simona Halep va evolua direct in turul doi la turneul de la Dubai cu invingatoarea din meciul dintre Eugenie Bouchard si Vera Lapko.Pe partea Simonei de tablou…

- ​Simona Halep se afla in fața finalei cu numarul 34 a carierei, urmand sa dea piept cu belgianca Elise Mertens (21 WTA) in ultimul act al turneului Qatar Total Open de la Doha. Halep a caștigat ambele confruntari anterioare cu Mertens și spera sa iși treaca in palmares al 19-lea trofeu WTA. Confruntarea…

- "A fost una dintre cele mai bune finale pe care le-am vazut vreodata! Naomi, felicitari pentru caștigarea celui de-al doilea turneu de Grand Slam și obținerea numarului unu din lume. Felicitari pentru Petra Kvitova pentru un turneu uimitor și pentru aceasta revenire", este mesajul pe care…

- Simona Halep (27 de ani/1 WTA) a fost nominalizata la gala Laureus World Sports Awards la categoria "Sportiva anului 2018". La acceași categorie mai sunt nominalizate Angelique Kerber, gimnasta Simone Biles, campioana mondiala la Ironman, Daniela Ryf, campioanele olimpice la sporturile de iarna Ester…

- Simona Halep, liderul clasamentului WTA, a fost desemnata principala favorita a Openului Australiei la tenis, primul turneu de Mare Slem al anului, la care Mihaela Buzarnescu va fi cap de serie numarul 25, conform listei comunicate joi de organizatori. Germanca Angelique Kerber este a doua pe lista…

- Victoria din turul 2 de la Sydney a lui Ashleigh Barty in fața liderului mondial Simona Halep n-a trecut neobservata de presa internaționala, care o lauda pe jucatoarea din Australia. Barty s-a impus, scor 6-4, 6-4. Site-ul oficial al turneului de la Sydney a titrat: "Este ziua lui Ashleigh Barty! Sportiva…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa fara drept de apel, cu 6-1, 6-1, de chinezoaica Shuai Peng, miercuri, in optimile de finala ale turneului ITF de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 100.000 ...

- Germanul Sascha Bajin, care o pregateste pe japoneza Naomi Osaka, a fost desemnat cel mai bun antrenor al anului 2018 in circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), titlu pentru care a candidat si australianul Darren Cahill. Osaka a castigat in 2018, cu Bajin in staff, primul sau titlu de Mare Slem…