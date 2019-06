Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Fifor și-a anunțat intenția de a candida in cadrul Congresului Extraordinar al PSD pentru funcția de secretar general PSD. Purtatorul de cuvant al social-democraților și-a facut cunoscuta dorința pe...

- Liderul grupului senatorial PSD, Șerban Nicolae, iși va depune candidatura la sediul central pentru funcția de președinte al PSD la Congresul de sambata, au zis surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Șerban Nicolae devine, astfel, al treilea candidat pentru sefia PSD. Și-au depus deja candidaturile…

- ”Le multumesc colegilor mei din PSD Prahova! Astazi au decis si ei sa ma sustina la Congres pentru functia de Secretar General al PSD! Vom lupta cu totii pentru unitatea partidului, pentru curaj si loialitate! Forta PSD!”, a fost mesajul lui Codrin Ștefanescu.

- ''Eu nu sunt adeptul de a fi candidat unic. Toți colegii care vor sa candideze trebuie sa faca acest lucru. Aceasta competiție nu trebuie sa strice relațiile intr-un partid daca este un partid in care exista democrație. Daca sunt alți colegi care vor sa candideze nu este nicio problema pentru mine.…

- "E foarte amuzant ce se intampla in aceste zile la PSD. Candidatura oricarui membru PSD la prezidentiale anul acesta este ca bancul acela cu vaca pe care o duce stapanul la targ ca sa o faca de ras. Pentru ca in momentul de fata, nici daca vine Al Pacino intr-o scurta vacanta, nu are sanse. Nimeni…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu anunța, vineri, ca “grupul de intelectuali” din PSD, din care susține ca face parte și el, se pregatește sa participe la alegerile din partid, precizand ca el, daca o va face, va candida pentru funcția de vicepreședinte. “Eu cred ca voi candida la Congres, așa cum cred…

- Șerban Nicolae ar putea fi viitorul președinte al PSD! Liderul senatorilor social-democrați a declarat, marți seara, dupa ședința CEX, ca ar putea candida la șefia partidului.”Nu exclud nicio varianta. Am incercat sa candidez acum 4 ani. Ma mai gandesc daca voi candida. Eu am fost impaotriva…

- Procurorul DIICOT Marian Drilea, candidat la funcția de procuror general al Romaniei, considera ca Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție ofera suficiente garanții de independența și imparțialitate, menționand ca unul dintre obiective, daca va fi propus in funcție, este sa asigure…