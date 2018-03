Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul lunii martie a intrat in vigoare legea care contractele de acces pe proprietatea publica sau privata ale operatorilor de date se vor transmite catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Autoritatea este o falanga a SRI iar o mare parte dintre…

- Autostrada Sebes-Turda, din apropierea orasului Cluj-Napoca, care se intinde de-a lungul uneia din axele principale ale retelelor trans-europene de transport are in total 70 de km, fiind impartita pe patru loturi. Loturile 3 si 4 sunt in curs de finalizare, desi termenul limita era pana in 2016, iar…

- Doi polițiști bistrițeni sunt anchetați pentru fapte de corupție. Unul dintre ei, care activeaza in cadrul Serviciului de Ordine Publica din cadrul IPJ BN, a fost reținut joi seara pentru 24 de ore, pentru luare de mita in forma continuata, au declarat surse judiciare pentru Gazeta de Bistrița. Celalalt…

- Rata șomajului in județul Bistrița-Nasaud, la sfarsitul lunii februarie 2018, este de 3,07 %, mai mica cu 0,03 pp decat cea din luna ianuarie, informeaza Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita – Nasaud (AJOFM BN) intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, din totalul de 4.062 someri…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala, potrivit Mediafax . Fizicianul s-a stins din viata in liniste la locuinta sa din Cambridge…

- Imediat dupa ce Doina Pana a demisionat, zice-se din motive de sanatate, in luna ianuarie anul acesta din functia de ministru al Apelor si Padurilor, cei din sectorul forestier din Romania, prin „gura” lui Catalin Tobescu, care este printre altele si administrator al Fordaq Romania – Comunitatea Forestierilor,…

- Fostul sef al Garzii Forestiere Cluj, Istrate Stetco, a fost destituit de premierul Viorica Dancila din functia de secretar de stat la Ministerul Apelor si Padurilor, dupa aproximativ un an de zile de la numirea lui in functie. In locul lui a fost pus in post un profesor de la USAMV Cluj, Ilie Covrig,…

- Istrate Ștețco a fost eliberat, miercuri, din funcția de secretar de stat in Ministerul Apelor și Padurilor, dupa ce decizia primului ministru Viorica Dancila a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018. Locul lui Ștețco a fost luat de Ilie Covrig, directorul Direcției Silvice Mureș.…

- Ministerul Finantelor Publice si ANAF fac precizari privind procedura depunerii formularului 230 – „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii” poate fi depusa la organul fiscal competent prin urmatoarele modalitati: formularul…

- Scandal mare in sanul Federatiei Romane de Judo, dupa ce oficialii au aflat, in urma cu 3 saptamani abia, ca antrenorul de judo bistritean Vasile Bodea a fost condamnat pentru proxenetism, inca din 2016, la 3 ani de inchisoare cu suspendare. In 2011, anul in care au inceput problemele penale pentru…

- Administratia bistriteana este, fara echivoc, o mare familie. Din pacate aceasta nu este doar o figura de stil, ci reda adevarul. Nu putini sunt cei carora gradul de rudenie cu seful unei institutii le-a asigurat intrarea, un job fara prea multe batai de cap si un salariu pe masura. Gazeta de Bistrita…

- Președintele Coaliției Romanilor din SUA, preotul Chris Terhes, a prezentat o statistica cat se poate de sugestiva pentru ceea ce s-a intamplat in ultimii ani in Romania, cand drepturile și libertațile oamenilor au fost pur și simplu calcate in picioare in numele unei așa-zise lupte impotriva corupției,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca de la 1 martie toti medici si asistentele vor primi majorari salariale, salariile acestora fiind aferente grilei realizate pentru anul 2022, afirmand ca un medic primar care castiga un salariu de 4.000 de lei va primi 15.000 de lei, informeaza…

- Municipalitatea a pus la bataie nu mai putin de 37,7 milioane lei pentru izolarea termica a peste 2.100 de apartamente din Bistrita, in cadrul a sapte randuri de licitatii. Desi sumele sunt tentante pentru fiecare contract in parte, ofertantii nu s-au inghesuit prea tare, iar nume din Bistrita-Nasaud…

- O firma clujeana pune mana pe zeci de mii de euro sa deseneze benzile de circulatie si sa taie din Bulevardul Decebal si Andrei Muresanu si strada Nasaudului. Reconfigurarea traseului include benzi speciale pentru autobuze si trasee pentru biciclete. Luna aceasta, o firma clujeana a pus mana pe un…

- Fostul premier al Romaniei Sorin Grindeanu a afirmat, pentru pressalert.ro: ”Cea mai buna evaluare va fi anul viitor, cand vor fi alegerile europarlamentare. PSD Timiș a crescut de la un ciclu electoral la altul. Impreuna cu echipa pe care am condus-o am reușit sa caștigam alegerile in Timiș, județ…

- La mijlocul saptamanii trecute, constructorul lotului 2 din autostrada Sebes-Turda, firma Euroconstruct Trading 98, a intrat in insolventa la cerere. Potrivit datelor financiare, firma ar avea de primit de pe urma lucrarilor executate si neplatite peste 350 de milioane de lei. Compania este patronata…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere initiativelor legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interdicția ca persoanele care au suferit condamnari penale definitive sa nu poata candida la alegerile parlamentare. Proiectul…

- Criminalul Simion Zagrean, condamnat definitiv la 22 de ani de inchisoare si la 7 ani pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, pentru asasinarea lui Nicolae Leonte in Spania in anul 2004, a fost extradat de Suedia si dus la inchisoare. Acesta isi va ispasi pedeapsa in Penitenciarul Rahova,…

- Site-ul oficial al Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang a fost atacat de hackeri, au dezvaluit organizatorii competitiei. Incidentul a avut loc vineri cu puțin inainte de deschiderea oficiala, potrivit cotidianul.ro „A fost un atac cibernetic, serverul a fost adus la zi ieri (duminica), iar noi cunoastem…

- Ca la noi, la nimeni! Administratia judeteana nu s-a grabit deloc sa atribuie contractile de deszapezire pentru cele cinci loturi ale judetului, si iata ca am ajuns aproape la final de iarna. Teoretic, din acest sezon rece a mai ramas aproximativ o luna. Putem spune ca o iarna a zburat din contractul…

- Ceea ce era anticipat si prevazut sa se intample s-a intamplat. „Marele” dosar Sky News se dovedeste un fas total. In data de 6 februarie 2018, a avut loc prezentarea bilantului DIICOT, parchetul ANTIMAFIA, in legatura cu activitatea desfasurata in anul 2017. Vrand-nevrand, la intrebarile insistente…

- Zece persoane au murit dupa ce un segment al unei autostrazi din China s-a prabusit, alti noua oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar o persoana este data disparuta, au anuntat, vineri, autoritatile locale, relateaza mediafax.ro Accidentul a avut loc in apropierea orasului Foshan, situat in…

- La data de 7 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Bistrița, impotriva unei tinere, de 20 ani, respectiv a unui tanar, de 26 ani, ambii din Josenii Birgaului. Cei doi au fost condamnați…

- Dupa ce ca este anchetat pentru furt si a fost pus sub control judiciar, un tanar bistritean a fost prins umbland pe strada inarmat, desi ii era complet interzis. Acum nu este exclus ca acesta sa ajunga dupa gratii. Potrivit IPJ BN, in noaptea de 6/7 februarie a.c., pe o strada din municipiul Bistrița,…

- Prim-procurorul de la Parchetul de pe langa Judecatoria Turda, Dos Santos Rodrigues Cristina Ancuta, (cea care l-a cercetat pe fostul decan al Baroului BUTA, avocatul Ioan Buta) se judeca cu municipalitatea pentru un apartament din centrul Clujului. Desi contractul de inchiriere dintre prim-procuror…

- Dupa ce au incheiat primul an din mandatul 2016 – 2020, deputatii se pot lauda, sau nu, cu activitatea prestata in forul legislativ suprem al tarii. Gazeta de Bistrita va prezinta cat de mult au transpirat in Parlament alesii de Bistrita-Nasaud, prin initiativele legislative depuse, interpelari sau…

- Directia Nationala Anticoruptie anunta in urma cu circa doua saptamani faptul ca Grigore Avram, fostul sef al ITRSV Cluj, a fost trimis in judecata pentru comiterea infractiunilor de fals intelectual si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Numai ca, DNA nu spune si faptul ca aceasta este de fapt…

- Dupa mai multe accidente, unele dintre ele tragice, care ar fi trebuit sa determine Primaria Bistrița sa se grabeasca sa amenajeze bariere la trecerile la nivel cu calea ferata de pe teritoriul orașului, lucrurile par sa se miște cu viteza melcului. Abia acum, municipalitatea a licitat studiile de fezabilitate…

- Liderul județean al PNL, Ioan Turc, i-a solicitat primarului Ovidiu Cretu sa faca publice toate datele privitoare la recenta deplasare pe care acesta a efectuat-o in Germania. „Solicit primarului municipiului Bistrita sa dea publicitatii programul oficial al vizitei in Germania, la ce eveniment sau…

- DNA a solicitat, joi, Tribunalului Bucuresti luarea, pentru 60 de zile, a masurii interdictiei initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice S.C. Tel Drum S.A sau, dupa caz, suspendarea acestor proceduri, potrivit institutiei. S.C. Tel Drum S.A. a fost trimisa in judecata, ca…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) ar urma sa judece, joi, o cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale in cazul vicepremierului Paul Stanescu. Inainte de intrevederea cu magistratii, vicepremierul a declarat ca, in cazul in care el va fi inculpat va demisiona din Guvern.…

- Polițiștii bistrițeni au depistat un barbat, de 45 ani, urmarit international de autoritațile din Belgia, pentru savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. Schimbul de date si informatii s-a realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Poliției Romane. Luni,…

- Dupa ce a fost acuzat ca vrea sa instaureze o dictatura, presedintele filipinez Rodrigo Duterte si-a instruit luni armata si politia sa il impuste in cazul in care acest lucru se va intampla, potrivit știrileprotv.ro Totodata, armata are la mana aceasta decizie și daca președintele va sta la putere…

- In momentul adoptarii așa numitei legi a camatariei prin luna noiembrie 2011, opinia publica avea speranța ca in sfarșit aceasta indeletnicire inafara cadrului legal va fi sancționata, iar cei ce o practica vor suporta rigorile acesteia. Legea 216/2011, privind interzicerea activitații de camatarie,…

- O fetita de 5 ani a ajuns la spital in stare grava, dupa ce a fost ranita intr-un accident rutier provocat de un baiat de 13 ani, care conducea un tractor pe sosea. Accidentul s-a produs pe drumul comunal 139, in localitatea bihoreana Ferice, comuna Buntesti. „Un minor de 13 ani, din Ferice, in timp…

- Simo Hayha este considerat cel mai tare lunetist din istorie. Acesta are la activ 505 morti confirmati in al doilea razboi mondial. Finlandezul a pazit granita in timp ce rusii incercau sa ii invadeze tara. Acesta a stat aproape 100 de zile pe front, fara pauza, omorand cel putin 505 sovietici. Finlandezul…

- Fostul deputat PSD de Neamt Ionel Arsene a fost retinut joi pentru 24 de ore pentru trafic de influenta, anunta DNA, potrivit news.ro „Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand…

- Fostul președinte al CJ Teleorman, Adrian Gadea, s-a prezentat miercuri la sediul DNA pentru a fi audiat de procurori in dosarul Belina. In acest dosar, Gadea este acuzat de abuz in serviciu. La DNA, potrivit unor surse judiciare, este așteptata și fostul ministru Sevil Shhaideh. In iulie 2017, Directia…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice. „Portalul…

- Actorul Alexandru Arsinel este audiat la DIICOT, ca martor, in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal. In 2013, artistul a suferit un transplant de rinichi, la Cluj, informeaza Mediafax. „Nu exista multi medici sau multi pacienti…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Leordeni, judetul Arges, a fost retinut, luni seara, dupa ce si-a agresat sora mai mica, gravida in luna a noua, lovind-o in burta cu o pila din metal. Luni, medicii au decis sa ii faca femeii operatie cezariana pentru a o salva. Politistii au fost sesizati, duminica…

- Proprietarul celei mai mari firme de lactate din Bulgaria, Petar Hristov, a fost impuscat langa sediul companiei din Sofia. Crima vine la cateva zile dupa ce Bulgaria, cea mai saraca si mai corupta tara din UE, si-a asumat presedintia Uniunii Europene pentru prima data de cand s-a alaturat uniunii.…

- Locul Doinei Pana din fruntea Ministerului Apelor si Padurilor, dupa ce aceasta a demisionat din functie saptamana trecuta, ar putea fi luat de un alt social-democrat bistritean. Potrivit stiripesusrse.ro, ar putea fi vorbe despre senatorul Ioan Denes. Conform sursei citate, favoritul pentru portofoliul…

- Tanara cantareața de muzica populara, Roberta Opre, impreuna cu soțul ei Ionuț Miclauș au ajuns la urgențe dupa ce au fost agresați de cinci luptari MMA, doi dintre ei fiind frații Prian – George Adrian și Tudor Mihai, ultimul fiind și polițist in Cluj. Incidentul s-a petrecut aseara pe Piezișa, in…

- Din a doua parte a nopții de vineri spre sambata (22/23 decembrie) pana duminica noaptea (24 decembrie), in zona montana, mai ales la altitudini mari, vor fi intervale de timp in care va ninge, se va depune strat nou de zapada, iar vantul va avea intensificari temporare cu viteze ce vor depași 70…80…

- Polițiștii de la investigarea criminalitații economice au intensificat acțiunile menite sa verifice corectitudinea inregistrarilor pe aparatele electronice de marcat fiscale, comercializarea legumelor și fructelor, verificarea provenienței marfurilor și stabilirea realitații provenienței marfurilor…

- In aceasta saptamana, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice intensifica acțiunile pentru protejarea populației impotriva activitaților comerciale ilicite. Ca urmare a neregulilor constatate polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale in valoare totala de 35.000 lei,…