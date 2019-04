Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Erdogan, nu recunoaste rezultatele alegerilor locale din Istanbul. Partidul sau a depus o contestație la autoritatea electorala din Turcia, iar aceasta a decis renumararea voturilor in 8 din cele 39 de districte ale orasului de pe malurile Bosforului.

- Inaltul Consiliu Electoral (YSK) din Turcia va renumara voturile in opt districte din Istanbul ca urmare a unor contestatii, a declarat miercuri directorul YSK, Sadi Guven, dupa ce Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a contestat rezultatele alegerilor locale,…

- Inaltul Consiliu Electoral din Turcia a decis miercuri in favoarea unei renumarari a voturilor in 8 dintre cele 39 de districte din Istanbul, in conditiile in care candidatul principalului partid de opozitie a obtinut victoria la foarte mica distanta de candidatul puterii. Partidul AK al presedintelui…

- Pierderea, duminica, a unor municipalitați ca Istanbul și Ankara de catre AKP arata ca președintele turc, devenit din ce in ce mai naționalist și autoritar, s-a decuplat de parțile cele mai dinamice ale țarii, potrivit Le Monde, citat de Rador.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a suferit luni un revers inedit dupa 16 ani la putere, rezultatele parțiale la alegerile locale derulate cu o zi în urma indicând ca partidul sau se îndreapta spre înfrângere la Istanbul, dupa ce a pierdut deja Ankara, scrie AFP.Confruntat…

- Alegerile locale ce se vor desfasura in plina furtuna economica l-au obligat pe presedintele Turciei sa duca o campanie electorala intensa pentru a evita un vot de blam, in special la Istanbul si Ankara. Circa 58 de milioane de votanti se vor prezenta la urne pentru a alege primarii oraselor si sefii…