Lupta pentru functiile de forta din UE abia incepe. Donald Tusk are rolul ingrat de a negocia cu fiecare tara in parte

Sefii de stat si de guvern ai celor 28 de state membre s-au consultat timp de doua zile dupa alegerile europene pe tema repartizarii pozitiilor cheie la conducerea UE. Fara rezultat, insa. Asadar, deciziile se amana.



Speculatiile privind noii detinatori ai functiilor de varf in Uniunea Europeana, cititul in zatul de cafea sau ghicitul in globul politic de cristal fac parte din indeletnicirile preferate ale jurnalistilor, functionarilor europeni sau ale politicienilor de la Bruxelles.



Marti, a doua zi dupa alegerile pentru Parlamentul Eurpean, speculatiile au luat vertiginos…