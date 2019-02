Lupta Guvernului cu primarii. Cum s-a ajuns de la promisiuni la umilirea edililor

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD nu au cedat niciun pas in fata primarilor de orase veniti sa ceara mai multi bani pentru buget. Mai mult, edilii au povestit ca au fost luati peste picior si certati pentru pretentiile lor.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a promis, in sedinta conducerii partidului, ca va avea o discutie, saptamana aceasta, cu primarii de municipii. Anuntul a fost facut de presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), Robert Negoita. "Am avut o discutie in sedinta. Mi-a promis domnul presedinte Liviu…

- Primarii Sectorului 3 si ai municipiilor Arad si Ploiesti, care sunt in conducerea Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), au sustinut, miercuri seara, la Digi24, ca nu s-a ajuns la o intelegere pe buget in intalnirea cu liderul PSD, Liviu Dragnea, si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, participa miercuri la sedinta Asociatiei Municipiilor din Romania. Saptamana trecuta, Asociatia Municipiilor din Romania a respins categoric propunerile Ministerului Finantelor Publice privind preluarea integrala a unor categorii…

- Liderii coalitiei de guvernare PSD-ALDE s-au reunit marti in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, discutiile vizand proiectul de buget pe 2019. La discuții au participat Darius Valcov și Eugen Teodorovici, dar și “locotenenții” lui Tariceanu, Daniel Chitoiu si Varujan Vosganian,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, la Parlament, ca le-a solicitat prim-ministrului Viorica Dancila si ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa analizeze sumele alocate in proiectul de buget pentru serviciile secrete si sa realoce sume de la acestea catre Sanatate. "I-am rugat…

- Gheorghe Falca, primarul municipiului Arad: „Am convocat ca maine sa fim la 12 la Asociatia Municipiilor. Vom chema si alti primari. Daca puctul nostru de vedere nu va fi aprobat, ne vom deplasa in fata guvernului ca protest in numele cetatenilor, pentru ca reprezentam cetatenii din Romania si banii…

- Vicepreședintele PSD Robert Negoița a declarat, marți, la Parlament, ca apreciaza faptul ca președintele Klaus Iohannis a participat la o ședința a Asociației Municipiilor din Romania dar nu a vrut sa se exprime pe marginea criticilor aduse Guvernului de catre șeful statului.Citește și: SURSE…