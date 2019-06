Lupta finală pentru Avocatul Poporului, azi în Camera Deputaţilor. PMP răstoarnă calculele opoziţiei „In discuțiile cu partenerii din PNL și USR, ne-am aratat disponibilitatea de a susține un candidat unic al Opoziției la functia de Avocat al Poporului. PMP nu susține insa candidatura lui Peter Eckstein-Kovacs. Nu avem nimic sa ii reproșam din punct de vedere profesional, dar declarațiile acestuia privind autonomia teritoriala pe criterii etnice contravin Constituției Romaniei. In acest context, PMP l-a propus pe avocatul Catalin Voinea-Mic pentru functia de Avocat al Poporului. Consider ca este esențial sa privim intotdeauna cu maxima responsabilitate spre Constituție… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

