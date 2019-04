Stiri pe aceeasi tema

- Boxerul american Jarrell Miller a declarat ca nu a luat intentionat nicio substanta interzisa si ca va face apel impotriva deciziei comisiei sportive a statului New York de a nu-i acorda, dupa un test antidoping pozitiv, licenta pentru meciul cu Anthony Joshua, campionul mondial en titre la categoria…

- In noaptea de sambata spre duminica, in Costa Mesa, California, intr-o gala promovata de Top Rank, pugilistul buzoian Bogdan Dinu va avea un meci dificil cu numarul 1 IBF și challenger obligatoriu pentru titlul mondial IBF la categoria grea, bulgarul Kubrat Pulev. Meciul este programat pentru 10 reprize.…

- Pugilistul american Deontay Wilder, campionul mondial la categoria grea, versiunea WBC, a acceptat sa-si puna titlul in joc in fata challenger-ului sau oficial, compatriotul Dominic Breazeale, informeaza AFP. Wilder fusese somat de Consiliul Mondial al Boxului (WBC), in urma cu doua saptamani, sa-l…

- Testul pozitiv al halterofilului Florin Croitoru, depistat in urma unei reanalizari a probei de la JO 2012, pune din nou reflectorul pe una dintre problemele actuale ale sportului. Romanul in varsta de 25 de ani este al 55-lea halterofilul care este prins dopat dupa reanalizarea probelor de la Jocurile…

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, a scos la suprafața cele mai ascunse secrete ale președintelui american, Donald Trump. Michael Cohen, pe numele sau, este condamnat la trei ani de inchisoare pentru frauda fiscala, sperjur și infracțiune la codul electoral. El a fost audiat in Comisia…

- Pugilistul roman Razvan Cojanu va lupta pe 8 martie cu britanicul Daniel Dubois, marea speranta a boxului britanic la categoria grea, intr-o gala care va avea loc la Royal Albert Hall din Londra, potrivit boxingnews24.com. In varsta de 21 de ani, Dubois a castigat centura ''greilor''…

- Boxerul britanic Anthony Joshua isi va apara centurile de campion mondial la categoria grea, versiunile IBF, WBA si WBO, in fata americanului Jarrell Miller, in data de 1 iunie la Madison Square Garden, celebra arena din New York, a anuntat promotorul sau, citat de AFP. Acest meci va fi…

- Propunerea legislativa va fi dezbatuta zilele urmatoare de Comisia pentru sanatate si prevede cresterea treptata, in urmatorii cinci ani, a varstei la care se pot cumpara tigari, astfel ca pana in 2024 sa isi mai poata cumpara legal tigari doar cei care au peste un secol de viata. In 2016, Hawaii…