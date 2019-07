Stiri pe aceeasi tema

- Premierul și liderul PSD, Viorica Dancila, a convocat o ședința restransa a liderilor partidului, inainte de ședința oficiala a Biroului Permanent Național.Citește și: Traian Basescu dezvaluie ca Iohannis a vrut sa renunțe la Cotroceni: A fost pe o lista de 3 și nu a refuzat La aceasta…

- UPDATE. Negocierile purtate luni intre Viorica Dancila și Victor Ponta, pe de o parte, Viorica Dancila și Calin Popescu Tariceanu pe de alta parte, și de Victor Ponta și Tariceanu separat, au eșuat, cei trei lideri de partide ramanand fiecare pe poziția lui, fara sa poata contura nici macar ideea…

- Decizia lui Fifor vine dupa ce duminica, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici a anuntat si el ca se retrage din competitia interna. Dintre cei care si-au anuntat initial intentia de a candida la prezidentiale au mai ramas Serban Nicolae si Liviu Plesoianu, scrie Digi24.Surse din PSD…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, presedinte interimar al PSD Sibiu, este unicul candidat pentru functia de presedinte al organizatiei judetene la alegerile care au loc sambata la Casa de Cultura a Sindicatelor din municipiu, potrivit Agerpres.La conferinta de alegeri participa 250 de delegati…

- „Este weekend, nu am niciun raspuns de la domnul președinte Iohannis. Sper ca luni sa am un raspuns. Nu am luat in calcul respingerea unei propuneri. In aceasta situație vom avea o discuție in cadrul Comitetului Executiv Național”, a declarat Viorica Dancila, la Targu Mureș, transmite Mediafax.…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, afirma ca, timp de un an si jumatate, oamenii au vazut o figura distorsionata a premierului Viorica Dancila, adica "am vazut ce a vrut presedintele partidului nostru, la un moment dat, sa se vada: un om slab, un om manevrabil".

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, afirma ca, timp de un an si jumatate, oamenii au vazut o figura distorsionata a premierului Viorica Dancila, adica "am vazut ce a vrut presedintele partidului nostru, la un moment dat, sa se vada: un om slab, un om manevrabil".

- In remanierea guvernamentala pe care premierul Viorica Dancila o va supune votului CEX PSD, fostul ministru al apararii Mihai Fifor ar putea reveni in Guvern, anunța Radu Tudor pe blog.Ministrul Muncii, veste URIAȘA pentru milioane de romani dupa OK-ul primit de la Iohannis: Cu cat cresc pensiile…