Luptă de familie pentru Primăria Arad? Fosta nevastă a lui Bîlcea și-a anunțat candidatura! O lupta de familie, o lupta intre doi foști soți s-ar putea configura daca Laura Crișan iși va depune și oficial candidatura, iar intentia nu ramane doar pe retelele de socializare. „Confirm știrea”, a declarat pentru Jurnal aradean/aradon.ro Laura Crișan, intrebata daca intr-adevar intenționeaza sa candideze impotriva fostului soț la Primaria Arad. „Daca am ridicat de la zero un om care vrea sa fie primarul Aradului, cred ca pot fi un primar mai bun decat el”, ne-a mai declarat Laura Crișan. Negocieri cu PLUS Dar de cine va fi susținuta Laura Crișan? Din ceea ce ne-a declarat,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

