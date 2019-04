Lupta cu demonii

* Viaceslav Skriabin, un tanar bolsevic trupes, cu mustacioara si ochelari, fiul unui vanzator de magazin si nepotul compozitorului Skriabin, care in perioada de activitate clandestina purta nume conspirative, precum Riabin, Zvanov, Mihailov, V.M., iar din 1914 Molotov (ciocanul, n.n.), dupa cum relateaza istoricul Montefiore, in Tanarul Stalin (Ed. Polirom, 2015), avea un talent muzical deosebit, stiind sa interpreteze foarte frumos atat la vioara, c (...)