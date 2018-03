Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul brazilian Joao Pedro, de la Cagliari, a fost depistat pozitiv de doua ori cu un diuretic, fiind suspendat provizoriu, a anuntat agentia nationala antidoping (Nado). Pedro a fost depistat pozitiv cu hidroclorotiazid, un produs diuretic, de doua ori, in luna februarie.In varsta de…

- Lumea boxului este zguduita de un nou scandal de dopaj. Pugilistul mexican Saul ''Canelo'' Alvarez a fost depistat pozitiv cu clenbuterol in urma unui control antidoping, chiar cu doua luni inaintea meciului revansa cu kazahul Ghenadi Golovkin.

- CSU Danubius Galati este echipa extremelor in acest sezon al Ligii Florilor. Handbalistele antrenate de Vali Costea se lupta sa evite retrogradarea desi au cea mai buna aparare din tot campionatul. Doar 380 de goluri au primit fetele de la Danubius in cele 17 meciuri de campionat de pana acum, avand…

- Dupa o lunga perioada in care a stat la cutie, Ionut Lupescu (49 de ani) a intrat in lupta pentru scaunul de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal. In duelul cu Razvan Burleanu, principalul sau contracandidat, „Kaiser-ul” se bucura de sustinerea fostilor colegi din „Generatia de Aur”, dar si a altor…

- Pentru prima data in jocurile oficiale din 2018 ACS Poli nu a cedat. Pentru Leo Grozavu remiza de la Craiova a fost prima reușita dupa trei ”incercari”. Tehnicianul se bucura de asemenea ca echipa sa e prima care i-a blocat pe olteni pe noul ”Ion Oblemenco” și considera ca acest 1-1 ii poate ajuta psihic…

- Summitul informal european, gazduit vineri de Bruxelles, va reprezenta inceputul unei lungi dezbateri. Liderii Celor 27 vor trebui nu doar sa analizeze cum va fi acoperita o diferenta estimata la 14 miliarde de euro pentru perioada imediata post-Brexit, dar si sa cada de acord asupra prioritatilor…

- Sportivul rus Aleksandr Kruselnitki, depistat pozitiv la meldonium, a fost gasit vinovat de incalcarea regulamentului antidoping, iar medalia de bronz pe care acesta a cucerit-o alaturi de sotia sa in concursul de curling dublu mixt al Jocurilor Olimpice de iarna 2018 este oficial pierduta, a anuntat…

- Victor Ponta și aliații lui au primit marți o veste buna, dupa aproape un an de așteptare. Platforma inițiata de fostul premier, impreuna cu Sorin Cimpeanu, fost premier interimar dupa caderea cabinetului Ponta IV, și cu Daniel Constantin, fost ministrul al Agriculturii, a primit personalitate juridica.

- Sportivul rus Alexander Krushelnitsky, medaliat cu bronz in proba de curling dublu mixt, a fost depistat pozitiv la meldonium de doua ori in decursul a doua zile, in timpul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, a dezvaluit pentru AFP o sursa apropiata de acest dosar.

- Un hocheist sloven, depistat pozitiv la Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud! Ziga Jeglic, component al echipei masculine de hochei pe gheata a Sloveniei, a fost depistat pozitiv la un control antidoping si a fost suspendat provizoriu. Anunțul a fost facut, marți, de catre Tribunalul de Arbitraj…

- Sportivul rus Alexander Krushelnitsky, medaliat cu bronz in concursul de curling la dublu mixt in cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, a fost depistat pozitiv cu ocazia unui control antidoping, a anunțat ieri Tribunalul de Arbitraj pentru Sport ...

- Radio Liberty a obținut inregistrarea audio cu o scurta relatare despre lupta de trei ore care a avut loc pe 7 februarie in Siria, langa orașul Deir ez Zor. Persoana care a facut inregistrarea pretinde ca a participat la aceasta lupta. Ea a fost de acord sa povesteasca Radio Liberty in detaliu despre…

- Campionatul Județean de Minifotbal Dolce Vita Targu Jiu, cel mai puternic campionat de minifotbal din Gorj, inființat in 2006 și ajuns la cea de-a XII-a ediție, are programate sambata aceasta, jocurile rundei cu numarul 15. Lupta pentru titlu, pentru locurile pe podium, dar și pentru cele…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, expulzat din Ucraina si trimis in Polonia in aceasta saptamana, a sosit miercuri in Olanda, unde este hotarat 'sa-si continue lupta', a declarat el pentru AFP. 'Continuam lupta', a spus Saakasvili dupa sosirea din Polonia, sugerand ca intentioneaza…

- Patinatorul japonez Kei Saito, specialist in probele de short-track, a fost depistat pozitiv cu acetalozamida, un diuretic, considerat a fi un produs de mascare, a anuntat, marti, TAS, informeaza lefigaro.fr.In varsta de 21 de ani, Saito a fost testat in afara competitiei. El a fost suspendat…

- Una e sa detesti PSD-ul si pe membrii sai, alta e sa sustii o institutie precum DNA-ul actual, organizata politic sa distruga la comanda personaje incomode. Ce nu inteleg #rezistentii este, culmea, o chestiune care face diferenta intre lupta anticoruptie si lupta anti popor. In momentul de…

- Liderul suprem al Iranului, Ayatolahul Ali Khamenei, a descris corupția din Iran ca pe un "balaur cu șapte capete", cerand oficialilor iranieni sa lupte impotriva acestui fenomen și sa taie capul corupției care a rasarit in mijlocul administrației republicii islamice.

- Peste 78.000 de cazuri noi de cancer apar, in fiecare an, in Romania. Studiile medicale arata, insa, ca jumatate dintre acestea ar putea fi prevenite prin informare constanta a pacientilor si vizite regulate la medic. Docbook se alatura luptei impotriva cancerului si lanseaza campania de responsabilitate…

- Ministrul roman al Sanatații transmite ca va susține extinderea acestui program, atat pe zona medicamentelor și radioterapiei, cat și a prevenției. Luna februarie este luna in care, anual, intreaga lume se concentreaza pe Lupta impotriva Cancerului. Profesioniștii din domeniul medical solicita statelor…

- Viitorul și Astra joaca primul meci oficial din 2018, de la ora 20:45, in etapa a 23-a din Liga 1. Partida va fi in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV și liveTEXT pe GSP.ro. Ambele echipe au transferat cațiva jucatori importanți in aceasta iarna și spera sa prinda un loc pentru a juca…

- Dupa ce a anunțat ca va cere recuzarea judecatorului Ionut Matei din completul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care se ocupa de dosarul "Gala Bute", sustinand ca acesta este "omul" lui Florian Coldea, Elena Udrea iese din nou la rampa. Fostul ministru susține ca deși Florian Coldea și-a…

- Atacantul Paolo Guerrero, capitanul selectionatei statului Peru, a facut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), cu speranta ca ii va fi anulata suspendarea pe sase luni dictata de FIFA in urma unui control antidoping pozitiv, anunta presa sud-americana, citata de agentia EFE.Guerrero,…

- Mesajele Andreei Balan au creat reacții neașteptate. Artista a publicat pe contul de socializare doua imagini ce creaza o iluzie optica spectaculoasa, alaturi de care a scris cateva vorbe. Fanii au reacționat imediat. Andreea Balan le-a impartașit fanilor cate ceva din experiența ei și despre cum vede…

- Gil Roberts a fost depistat pozitiv in 2017, cu probenecid, iar dupa analiza probei B s-a descoperit aceeasi problema, el cerand o audiere la tribunalul de arbitraj sportiv (TAS). La TAS, Gil Roberts a explicat ca a fost depistat pozitiv dupa ce s-a sarutat cu prietena lui, Alex Salazar, care fusese…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Fostul presedinte Traian Basescu este dezamagit de decizia instantei de a-i respinge cererea de anulare a decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova. Decizia magistratului nu este insa definitiva si poate fi atacata cu apel, in 30 de zile. "Nu am ce comenta. E decizia instantei. S-a respins…

- Turcia cauta un raspuns in fata noilor planuri de securitate ale SUA la granita cu Siria. Desi interesele Turciei si ale SUA in Orientul Mijlociu sunt divergente, exista inca zone de suprapunere in care cele doua tari pot gasi oportunitati sa coopereze. Una dintre aceste zone este…

- Printre eroii neamului se numara si capitanul Brutus Draganescu, fiu de medic, care, desi ranit grav in Primul Razboi Mondial, a cerut sa fie trimis inapoi pe front de indata ce se pune pe picioare.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le transmite, pe Facebook, lui Liviu Dragnea si Mihai Tudose, referitor la lupta de putere din PSD, „sa indrepte lucrurile amandoi“, criticaandu-l totodata pe Dragnea pentru lispa consultarii pe care ar fi trebuit sa o aiba cand a decis nominalizarea premierilor Grindeanu…

- Publicatia scrie ca piloții sufera de hipoxie in cockpiturile aeronavelor A-10. Incidentele au avut loc la baza aeriana Davis-Monten, din Arizona, la sfarșitul lunii noiembrie, cand doi membri ai echipajului unui A-10 au suferit hipoxie in timpul zborului. Dupa aceea, a fost inregistrat un alt caz…

- Real Madrid si-a trecut in linia de clasament inca o remiza, campioana en-titre din Primera Division plecand cu un punct de pe terenul celor de la Celta Vigo (2-2). Pasul gresit o "trimite" pe Real la nu mai putin de 16 puncte in urma Barcelonei, liderul detasat al ierarhiei. Meciul a facut parte din…

- Tenismanul brazilian Thomaz Bellucci a fost depistat pozitiv cu ocazia unui control antidoping efectuat pe 18 iulie, in timpul turneului de la Bastad (Suedia), fiind suspendat pentru o perioada de cinci luni de catre Federatia Internationala de Tenis (ITF), informeaza agentiile EFE si AFP. …

- Printr-o ordonanta de urgenta adoptata pe 29 decembrie, premierul Mihai Tudose i-a oferit vicepremierului fara portofoliu Marcel Ciolacu dreptul de a-si numi secretari de stat si consilieri. Surse din PSD au explicat pentru „Adevarul“ ca acesta este mesajul oficial prin care Tudose transmite partidului…

- Promovarea proiectului de lege privind „decriminalizarea” unor infractiuni de ordin economic este suspecta in conditiile in care nivelul de incredere al populatiei in institutiile statului este foarte redus, iar recuperarea activelor delapidate si tragerea la raspundere a celor ce se fac vinovati de…

- Pugilistul român Ronald ''The Thrill'' Gavril va lupta din nou pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie, pe 17 februarie, la Las Vegas, dupa ce americanul David Benavidez, detinatorul centurii, a acceptat sa-i acorde revansa. ''în septembrie Floyd Mayweather…

- Cititorii Evenimentului zilei au decis cine a fost cel mai popular politician al anului 2017, dar si ce eveniment le-a cauzat cele mai multe suparari. De la începutul lunii decembrie pâna la data de 23, 11.