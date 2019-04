Lupii se pregătesc de Asalt In doua saptamani se incheie inscrierile la spectaculoasa cursa cu obstacole “Asaltul Lupilor” ce va avea loc la Iași pe 19 mai 2019. Evenimentul consta in parcurgerea de catre participanți, a unui traseu de aproximativ 5 km, pe parcursul caruia trebuie sa depașeasca un numar de obstacole. Obstacolele sunt concepute in așa fel incat sa […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

