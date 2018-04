„Lupii” revin cu sete de spectacol pe arena proprie

Stiri pe aceeasi tema

- Programat in etapa a XX-a, derbiul returului și al campionatului Seriei a III-a din al treilea eșalon național fotbalistic, dintre AFCM Alexandria și FC Petrolul Ploiești, se anunța tot mai interesant. Asta și pentru ca secondanta „lupilor”, din ierarhia la zi, se ține scai de trupa antrenata de Romulus…

- CSM Flacara Moreni – FC Petrolul Ploiești 0-2 (0-2) Bogdan Chitic Liderul seriei a III-a a Ligii a III-a, FC Petrolul Ploiești, a rezolvat in mai puțin de doua minute soarta celui de-al treilea meci disputat in returul campionatului. Ieri dupa-amiaza, in Dambovița, „lupii” s-au impus cu 2-0 in fața…

- Romulus Ciobanu a inceput meciul important de la Moreni, cu Flacara, cu un prim „11” in care a facut trei schimbari: Antoche in locul lui Prunescu, cel care nu a mai prins nici macar lotul de 18 (?!?), Claudiu Tudor și Lambru, in cele ale lui Andor, lasat pe banca, și – respectiv – Saim […]

- CSM Flacara Moreni – FC Petrolul Ploiești, ora 15:00, Stadion „Flacara” Bogdan Chitic Fara probleme in a-și trece in cont, pe teren, primele șase puncte din returul Ligii a III-a, la care s-au adaugat alte trei, la masa verde, ca urmare a refuzului celor de la Viitorul Domnești de a organiza partida…

- Bogdan Chitic Singura jucatoare ploieșteana de baschet prezenta in Liga Naționala, internaționala Ioana Ghizila (21 ani), continua lupta pentru medalii și in acest sezon, in fazele avansate ale play-off-ului. Dupa ce, in ediția trecuta, din postura de componenta a celor de la CSU Olimpia Brașov, și-a…

- Marian Dima Runda I a returului din Liga a III-a, reprogramata pentru marti si miercuri, saptamana aceasta, nu a adus nicio modificare la varf, unde Petrolul a ramas lider, dupa ce a castigat la “masa verde” meciul de la Domnesti, in timp ce urmaritoarele AFCM Alexandria si Vointa Magurele au pastrat…

- Mișu Ionescu, Gica Pahonțu, Gica Florea, Mocky Mocanu, Petrica Dragomir, Costica Moldoveanu, Sandu Badea și Constantin Cernaianu. Șapte campioni naționali – ultimii din istoria Petrolului, Ploieștiului și a Prahovei – și invingatori in același an cu titlul, 1966, ai campioanei campioanei mondiale de-atunci,…

- Ieri a fost “un pic de agitatie” la stadionul “Flacara”, din Moreni, acolo unde, vineri, de la orele 15,00, vine Petrolul – liderul seriei a III-a din Liga a III-a. Chiar daca echipa antrenata de Gabi Paraschiv a avut ieri meci in deplasare, la Aninoasa, la stadionul din Moreni a fost “desfasurare de…

- In aceasta seara, pe "Ilie Oana" din Ploiești au venit aproape 1.500 de fani. Gazeta Sporturilor a pregatit o ediție speciala din Prahova, prin care a invitat fanii fotbalului sa vina pe stadion pentru a vedea meciul pe viu. Astfel, suporterii au continuat sa apara și dupa fluierul de start, iar o parte…

- Dupa victoria cu Israel, 2-1, naționala Romaniei se pregatește de meciul cu Suedia, care va fi marți, de la ora 21:30. Partida va fi in direct pe ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. Jucatorii lui Cosmin Contra și staff-ul naționalei au ajuns astazi la pranz la Craiova, unde au fost așteptați de mai mulț fani,…

- Dupa ce Asociatia Judeteana de Fotbal Prahova luase masura amanarii meciurilor programate in acest week-end, din cauza conditiilor meteo potrivnice, ieri, Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a decis, de asemenea, reprogramarea etapelor din Liga 3 și a competițiilor de juniori. Deciziile…

- Viitorul Domnesti – Vointa Turnu Magurele 0-7 Mamadou (4), Suciu (13, 74), Andreas Mihaiu (38, 46), Silviu Moise (64 – pen.), Florian Niculae (87) AFC Astra 2 – CS Mioveni 2 2-0 Remus Chipirliu (6), Dragos Gheorghe (80) Flacara Moreni sta. FC Aninoasa – Petrolul Ploiesti 1-7 Alexandru Codroiu (57) /…

- Copii loviti si gazati la meciul FC Aninoasa – Petrolul Ploiești, din seria a treia a Ligii 3, joc disputat sambata, in Dambovița. Foto: infoploiesticity.ro Sambata, Petrolul a castigat in deplasarea de la Aninoasa cu scorul de 7-1 , insa victoria a fost umbrita de confruntarile dintre forțele de ordine…

- „Lupii galbeni” ocupa primul loc in Seria a III-a a Ligii a III-a și sunt aproape de a-și indeplini obiectivul. Toți cei de la Petrolul se gandesc la un singur lucru: promovarea. Prahovenii au debutat cu dreptul in anul 2018, dupa ce au obținut victoria in meciul de pe teren propriu cu Sporting Roșiori,…

- Marian Dima Dupa ce a amanat meciurile contand pentru etapa I a returului din Liga a III-a, jocuri reprogramate pe 28 martie, din cauza conditiilor improprii in care se prezinta majoritatea terenurilor, Federatia Romana de Fotbal a aprobat „pe ultima suta de metri” schimbarea locului de disputare a…

- A doua zi dupa remiza onoranta din Dambovița, bifata in meciul amical cu divizionara C, FC Aninoasa, echipa care a terminat turul campionatului Ligii A Prahova pe locul 1, CS Blejoi, a mai disputat inca un test, lotul mai numeros permițandu-se a se face și un joc cu o trupa din același eșalon, al patrulea,…

- La finalul cantonamentul de pregatire programat pe plan local, liderul turului ediției 2017-2018 a campionatului Ligii A Prahova, CS Blejoi, a avut antamat un meci amical, sambata, in județul Dambovița, per terenul formației din Liga a III-a, FC Aninoasa. Trupa antrenata de Cristian Balașa, fost jucator…

- Astazi, 7 februarie 2018, pe terenul sintetic principal – mai sunt inca doua la fel, plus unul cu iarba naturala – de la Centrul Național de Fotbal Al FRF, din… campul Buftei, un complex sportiv cu „de toate”, antrenorii principali ai combatantelor meciului amical dintre divizionarele C, FC Petrolul…

- Un numar de 24 de fotbaliști a luat Romulus Ciobanu, antrenorul principal al Petrolului, in al doilea cantonament de pregatire de dinaintea startului returului campionatului Seriei a III-a a Ligii a III-a de fotbal. O serie care o are in frunte pe echipa antrenata de fostul tehnician al echipei AFCM…

- Antrenorul principal al „galben-albaștrilor”, Romulus Ciobanu, și staff-ul tehnic al sau, compus din secundul Ciprian Pura, tehnicianul portarilor, Catalin Grigore, și preparatorul fizic, Marius Haita, au decis care sa fie lotul Petrolului ce-a urcat la munte astazi, 22 ianuarie 2018, pentru primul…

- Petrolul va incheia prima etapa a pregatirilor, partea “locala” a acestora, inaintea plecarii la Cheile Gradistei, cu amicalul pe care elevii lui Romulus Ciobanu il va sustine sambata. Dupa reacomodarea la efort si primele teste fizice, adversara galben-albastrilor, formatia Steagul Rosu Brasov, din…

- Mijlocasul Cristian Andor a fost noutatea zilei de ieri, acesta prezentandu-se la antrenamentul Petrolului, programat dimineata. Cu ceva probleme la Mioveni, care inca nu si-a reluat pregatirile, jucatorul are sanse mari sa ramana sub comanda lui Romulus Ciobanu, mai ales ca acesta si-a reziliat ieri…

- Liderul din C3, Petrolul 52, incearca sa concretizeze primele mișcari de jucatori cu adevarat relevante, țintele fiind cațiva jucatori cu ”CV” de Liga I, care sa aduca plusul de valoare necesar viitorului parcurs al echipei… din eșalonul secund, sezonul viitor. Pana la reunirea lotului petrolist sub…

- Toți cei cinci jucatori pe care siteul www.fcpetrolul.ro i-a anunțat vineri, 5 ianuarie 2018, ca nemaifacand parte din planurile actuale ale antrenorului principal Romulus Ciobanu, adica portarul Ionuț Marinica și jucatorii de camp Alexandru Puchea, Adrian Vintila, Roland Stanescu și Gheorghe Dumitru…