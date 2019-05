UTA a uitat, ieri, sa mai joace fotbal in repriza secunda, dupa ce timp de 43 de minute au avut o evoluție excelenta! Elevii lui Cristi Pacurar au zburdat pe teren dupa vreo 16-17 minute, iar apoi Costin și Ciucur au avut primele ocazii de gol. Totuși, aradenii au deschis scorul, insi abia in minutul 31, cand Oroian a prins un șut de generic, de la vreo 20 de metri, mingea a șters transversala și a intrat in poarta: 1-0. In min. 43 era deja 2-0, Șeroni marcand cu capul, din fața careului mic, cu toata opoziția lui Ghinga. Dar, imediat, oaspeții au redus din handicap, Arnautu profitand de o…