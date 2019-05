Lupi tineri flamanzi sau conducatori Alfa expirati? Campania asta pentru europarlamentare, nu numai la noi, ci in toata Europa, scoate la suprafata in tuse demne de un caricaturist talentat, liniile de demarcatie intre interesele economice ale celor 27 plus U(nu). Marile clivaje sunt intre nordul “civilizat”, ingenunchiat de prea multe libertati si clisee politic corecte si latinitatea sudului. Intre vestul cu multe […] Lupi tineri flamanzi sau conducatori Alfa expirati? is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Presedintele Klaus Iohannis poate participa la campanie si poate promova referendumul national consultativ cu privire la probleme de interes national, neexistand nicio interdictie in acest sens in niciun act normativ, a declarat, la sfarsitul saptamanii trecute, pentru Agerpres, presedintele AEP, Florin…

