Stiri pe aceeasi tema

- Thanasi Kokkinakis este iar in atentia lumii intregi. Dupa ce l-a invins pe Roger Federer in turul doi al Masters-ului de la Miami, australianul a avut parte de un meci cu scantei in fata lui Fernando Verdasco, in turul trei. Deranjat din tribuna intre primul si al doilea serviciu, 'Nando' a cerut…

- Dubla americana nu le-a zambit lui Horia Tecau si Jean Julien Rojer. Campionii de la US Open au parasit competitia prematur, de doua ori consecutiv, invinsi in optimi. Dupa ce la Indian Wells Tecau si Rojer nu au putut trece de spaniolii Marc si Feliciano Lopez, la Miami au fost invinsi…

- Managerul tehnic al echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, luni, ca jucatorul formatiei FCSB, Dragos Nedelcu, este cel mai bun mijlocas central din Romania. Pana acum, Nedelcu a strans 30 de meciuri si a reusit sa inscrie un gol si sa ofere o pasa decisiva la FCSB, insa nu a facut…

- Primul om care a ajuns in spatiu, rusul Iuri Gagarin, a murit intr-un accident aviatic misterios in urma cu o jumatate de secol, la doar sapte ani de la reusita sa istorica, transmite AFP, scrie Mediafax.

- Un cunoscut om de afaceri din Arad, Viorel Lazar, administratorul companiei Lazar & Sohne, a fost trimis in judecata de procurori pentru o evaziune fiscala de peste 36 de milioane de lei. El este acuzat ca, prin doua firme de procesare a carnii, timp de trei ani a ascuns sursa impozabila, aducand…

- 107 decese din cauza gripei. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anunțat ca doua femei și un barbat și-au pierdut viața din cauza virusului gripal, in ultimele 24 de ore, bilanțul ajungand la 107 decese. O femeie, in varsta de 68 de ani, din județul Bihor,…

- Veste soc primita in aceasta seara. Vedeta radio si TV, Andrei Gheorghe, a incetat din viata la doar 56 de ani. Politia va deschide in acest caz un dosar de moarte suspecta, conform observator.tv.Citeste si: Florin Calinescu, afirmatii SOC dupa decesul lui Andrei Gheorghe: 'Culoarul de zbor…

- Tensiunea a ajuns la cote extreme la emisiunea concurs Exatlon. O concurenta a izbucnit in lacrimi, dupa o runda istovitoare in care echipa „Razboinicilor” a pierdut și va petrece patru zile in „coteț”.

- Zilele trecute Andrei Stoica a plecat acasa, din cauza unei accidentari la genunchi și a fost inlocuit deja. Andrei Stoica a renunțat la competiția din Republica Dominicana, la sfatul medicilor. Producatorii s-au hotarat sa-l inlocuiasca cu Bruce, pe numele sau real Valentin Chiș (28 de ani), un dansator…

- Subofiterul de politie din Arad care marti dupa-amiaza a condus beat si a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile, dupa ce procurorii au inceput urmarirea penala pentru conducerea unui vehicul sub influenta…

- Florin Calinescu, suparat pe Liviu Dragnea. Actorul s-a filmat și a facut totul public pe contul de socializare. De asemenea, juratul de la Romanii au talent a adus-o in discuție și pe Viorica Dancila. Actorul susține ca Președintele PSD ar trebui sa-și dea demisia din funție. Florin Calinescu a vorbit…

- PAUL WALKER. Paramount Networks au anuntat ca va lansa in 2018 un documentar despre Paul Walker, care va cuprinde mai multe interviuri cu diverse persoane din viata actorului. Actorul, unul dintre cei mai indragiti din seria Fast and Furious, a murit in 2013, dupa un accident de masina. Acesta a…

- Scene incredibile s-au derulat, duminica seara, intr-o intersectie aglomerata din Arad, unde sicriul in care era așezat un mort a cazut dintr-o mașina funerara. Vehiculul tocmai plecase de la semafor, cand, in mijlocul șoselei, chiar inaintea unei mașini de poliție, cadavrul unui barbat a alunecat afara…

- Un jurnalist din Arad care a ajuns zilele trecute la spital a avut surpriza sa constate ca toata lumea ii purta o grija exagerata, dupa ce a inmanat medicilor cardul de sanatate. Inițial foarte mirat, ziaristul a constatat ca pe cardul sau de sanatate scrie Dancila, in loc de Danila, cum ar fi fost…

- Kei Nishikori a revenit cu o victorie in circuitul ATP. Sportivul japonez a trecut in doua seturi, 7-5,6-3, de americanul Noah Rubin, la New York Open. Japonezul, al 5-lea favorit al turneului ce are loc in New York, venea dupa castigarea turneului Challenger disputat la Dallas si a condus…

- Scene socante intr-un supermarket din Craiova au fost inregistrate de camerele de supraveghere. Vanzatoarea magazinului a trecut prin clipe de cosmar dupa ce un hot minor a amenintat ca o loveste cu o sticla in cap.

- Imagini socante petrecute in Romania. Un barbat care a fost prins fara bilet intr-un tren a fost rupt in bataie de un controlor, dar si de mai multi barbati, conform banatulazi.ro.Citește și: O lege care va intra in vigoare peste trei luni va face prapad: Mii de romani sunt vizați – ce trebuie…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a fost intrebat de jurnalisti, joi, in briefingul de la finalul sedintei Executivului, despre situatia lui Darius Valcov, el raspunzand ca nu stie si nu este mandatat sa spuna nimic.Intrebat daca are vreun mesaj al premierului Viorica Dancila…

- Un jurnalist italian cunoscut pentru ca lanseaza stiri false (de fake news), a creat un cont de Twitter pe numele premierului Viorica Dancila de pe care a postat un mesaj in care anunta intr-o engleza plina de greseli gramaticale ca Nursultan Nazarbayev, presedintele Kazakhstanului ar fi murit.

- Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii l-a amendat, miercuri, cu 1000 de lei pe Cristian Tudor Popescu pentru ca a asociat-o pe Viorica Dancila si pavianul cu mantie. “Asocierea creata de catre domnul Cristian Tudor Popescu, la emisiunea Jurnalul de seara din data…

- Cand incepe „Ferma vedetelor” și „Romanii au talent”. Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie! In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem și vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emoție și foarte multa distracție. Bucuros ca așteptarea…

- Clipe grele pentru unul dintre parlamentarii minoritaților chiar in ziua in care s-a dat votul de investitura guvernului Viorica Dancila. Varujan Pambuccian, liderul aleșilor minoritaților, a avut mari probleme. I s-a facut rau și a trebuit sa fie ajutat de colegi pentru a parasi sala de plen.Mai…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Viorica Dancila risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, care au fost maziliți dupa ce au intrat in conflict cu Liviu Dragnea. Orban considera ca Dancila va rezista doar pana in momentul in care va da semne de independența, pentru ca ”Liviu…

- Moartea senatorului UDMR Attila Verestoy provoaca o stare de neliniște totala la echipa de handbal HC Odorhei. Formația din Harghita este susținuta in proporție de 95% de omul de afaceri.Attila Verstoy, cel mai longeviv parlamentar din Romania, singurul care a avut 8 mandate consecutiv in…

- Au spulberat catedra cu un pachet exploziv. Chiar au imortalizat momentul si apoi au postat imaginile pe Facebook. Aceasta este isprava - din timpul orelor de curs - a unor elevi de la Liceul "Mihai Viteazu" Ineu, din Arad.

- Cornelia Patrichi a parasit definitiv Romania! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat detaliile plecarii vaduvei regretatului coregraf Cornel Patrichi: unde, cum si de ce a ales sa plece din tara si din casa in care a trait o viata cu omul iubit. (CITESTE SI: Scene induiosatoare a doua zi dupa…