Lupescu a „bifat” Ploieştiul In campania pentru alegerile la presedentia FRF din 18 aprilie, Ionut Lupescu a sosit ieri la Ploiesti pentru a-si prezenta programul si a discuta cu membrii afiliati, dar si cu sustinatori si prieteni, Petrolul fiind foarte bine reprezentat – Cristi Vlad, Tavi Grigore, Mircea Dridea si Dragos Ferariu venind la intalnirea cu „Kaiserul”. Au fost aproape doua ore agreabile, cu schimburi de idei, „luari de pozitie” din partea politicienilor prezenti, proiecte, analize, probleme ale fotbalului actual, la care Lupescu trebuie sa gaseasca rezolvari practice, daca va ajunge in fruntea Federatiei. Promisiuni… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Raducioiu (48 de ani), fostul mare atacant al "Generației de Aur", a fost prezent la emisiunea "Tribuna 0" de la Europa FM, moderata de Ovidiu Ioanițoaia. Acesta și-a manifestat inca o data susținerea totala pentru Ionuț Lupescu la alegerile de la FRF, lasand deschisa și posibilitatea de a ocupa…

- Ilie Dumitrescu, membru al Generației de Aur, e alaturi de Ionuț Lupescu in campania electorala pentru președinția FRF și il provoaca pe Razvan Burleanu sa arate toate actele din perioada 2014-2017. "Cred ca moral a greșit Lupescu. S-au intamplat niște lucruri acolo. Cred ca a invațat ceva din toata…

- Ovidu Sabau (50 de ani) a respins oferta lui Burleanu și nu vrea sa lucreze nici pentru Lupescu: "Nu plec de la Universitatea. Am planuri mari aici". Prefera munca de jos costumului și unui birou la FRF! Managerul lui U Cluj, Ioan Ovidiu Sabau, e mai tentat de o promovare in Liga a 2-a, foarte probabila,…

- Ionuț Lupescu, fostul component al „Generației de Aur”, principalul contracandidat al lui Razvan Burleanu la președinția Federației Romane de Fotbal, la alegerile din 18 aprilie, se va afla astazi in campanie electorala in județul Alba. Aflat in plin razboi mediatic cu Razvan Burleanu, declarativ și…

- Oficialii FRF au facut tot posibilul in ultimele luni sa schimbe statutul federatiei, astfel incat pretedentii la pozitia de presedinte sa indeplineasca anumite conditii. Schimbarea statututui nu se poate face insa pana la alegerile din 18 aprilie, iar oficialii FRF admit ca Ionut Lupescu poate intra…

- Florin Raducioiu i-a raspuns lui Razvan Burleanu, dupa ce președintele FRF i-a numit "șomeri" pe toți oamenii care il susțin pe Ionuț Lupescu pentru șefia Federației. "Raspunsul meu pentru Razvan Burleanu! Razvan, iti transmit ca nu sunt somer, am chiar doua joburi si o viata frumoasa. Nu e insa o rusine…

- Fostul international și component al ”Generației de Aur”, Ionut Lupescu, și-a lansat astazi candidatura la presedintia Federatiei Romane de Fotbal. In cadrul unui eveniment la care au participat și au luat cuvantul mai multe personalitati din fotbalul romanesc, ”Kaiserul” și-a expus programul electoral…

- Ionuț Lupescu, fostul șef al Comisiei Tehnice de la UEFA, a decis sa candideze la președinția FRF. (Detalii aici) Marcel Pușcaș, unul dintre candidați, a reacționat pentru GSP.RO dupa decizia luata de Lupescu și spune ca il va invinge pe fostul membru al Generației de Aur. "Felicit pe oricine care dorește…