- Dupa succesul extraordinar al primei ediții desfașurata sub deviza „Un oraș educat, un oraș sanatos”, Farmacia „FARMEX” Cugir organizeaza o noua activitate medicala de prevenție, conștientizare a starii de sanatate și testari gratuite. O inițiativa de mare amploare menita sa creasca nivelul de educație…

- Circa 500 de cugireni au luat parte la Campania de prevenție, conștientizare a starii de sanatate și testari gratuite, organizata de Farmacia FARMEX Pornind de la faptul ca sanatatea oamenilor e neprețuita, Farmacia Farmex Cugir este preocupata de ani de zile, de acțiuni voluntare, menite sa vina…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a fost reprezentata la acest eveniment de prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, Ordonator de credite, care a sustinut o prezentare in cadrul panelului ,,Cum raspund universitatile la provocari". Temele abordate au fost despre cum pot raspunde universitatile la…

- Azi, 14 septembrie de deschid porțile celui mai mare festival al familiei LollyBoom 2018 ediția Brașov. Comunitatea brașoveana este așteptata la un veritabil festival al familiei in Parcul Noua in perioada 14 - 16 septembrie. Accesul in festival este GRATUIT. Festavalierii se vor bucura de ateliere…

- Sub deviza „Un oraș educat, un oraș sanatos”, Farmacia „FARMEX” Cugir organizeaza marți, 18 septembrie 2018, intre orele 10.00 – 18.00, o activitate medicala de prevenție, conștientizare a starii de sanatate și testari gratuite. Potrivit managerului „FARMEX”, farmacistul Bogdan Petric, inițiativa…

- Cea de-a 52-a editie a Campaniei "Sanatate pentru Sate" desfasurata de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mantuirii Neamului s-a desfasurat sambata, 25 august 2018, in localitatea Carbunesti, judetul Prahova. De aceasta actiune a voluntarilor au beneficiat peste 100 de localnici care au primit asistenta…