- Sambata seara, de la ora 20:00, Doru Marieș și invitații sai va propun o dezbatere incendiara la trei luni de la violențele impotriva Diasporei din 10 august 2018. Deși s-au scurs aproape 100 de zile de marea gazare a manifestanților pașnici prezenți la mitingul Diasporei din Piața Victoriei, autoritațile…

- Cunoscuta clarvazatoare Maria Ghiorghiu, care ar fi prezis incendiul din Colectiv si moartea judecatorului Stan Mustata, anunta o noua tragedie. Maria Ghiorghiu sugereaza ca tragedia de proportii ar avea loc intr-o zi de 11. „Noapte de 28 -29 Octombrie 2018, ora 2,35 ! Dragii mei, Abia ma bagasem in…

- Incepand cu ora 19:00, Doru Marieș și invitații sai fac dezvaluiri despre implicarea totala a politicului in anchetele din Dosarele Revoluției, Mineriadelor, Colectiv și 10 august 2018. Marturii in premiera! Nu ratați o ediție incendiara la NAȘUL TV in care veți afla cine incearca sa ascunda adevarul…

- Incepand cu ora 20:00, Doru Marieș și invitații sai fac dezvaluiri despre implicarea totala a politicului in anchetele din Dosarele Revoluției, 13-15 iunie 1990 și 10 august 2018. Nu ratați o ediție incendiara la NAȘUL TV in care veți afla cine incearca sa ascunda adevarul despre cele mai importante…

- Cand tu, patriarhul Romaniei, il faci ,,vrednic” pe unul ca Dragnea, cand nu ai fost capabil sa spui cateva vorbe de alinare unui popor care isi plangea mortii din Colectiv, cand te huiduia lumea in fata palatului tau la fel cum ii huiduie pe toti politrucii de prin alte palate, cand in toata tragedia…

- Primaria Cumpana invita locuitorii comunei si nu numai la Festivalul International "Rodul Pamantului", ajuns la cea de a XV a editie. Acest eveniment este dedicat gastronomiei romanesti si internationale, pamantului si bogatiei etnografice si folclorice. Autoritatea publica locala organizeaza, in cadrul…

- Incepand cu ora 20:00, Doru Marieș vine cu noi dezvaluiri incendiare despre incercarea de mușamalizare a “Jandarmiadei” din 10 august, intr-o ediție speciala “Nașul”. La o luna de la Marea Gazare a Diasporei venita sa protesteze la București, in ciuda sutelor de plangeri penale indreptate impotriva…

