Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori din cadrul Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor a Universitatii Babes-Bolyai, impreuna cu parteneri de la alte universitati, a publicat recent un articol care analizeaza relatia de actualitate dintre poluare (exprimata prin emisiile de CO2 pe cap de locuitor)…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe a anunțat ieri ca, la cererea publicului, spectacolul „Faust”, care va avea premiera in 25 septembrie, se joaca și in data de 26 septembrie, la ora 19.00. Deschiderea stagiunii 2019-2020 va fi marcata luna aceasta, premiera „Faust Family”, in regia…

- Cadrele didactice incadrate sau care doresc incadrarea pe post de profesor documentarist sunt invitate sa se inscrie, pe parcursul lunii septembrie, la programul de formare organizat in acest sens de catre Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj, prin Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic.…

- Studentii Universitatii Politehnica din Bucuresti au obtinut doua medalii de aur, una de argint si una de bronz la competitia internationala de robotica RobotChallenge desfasurata la Beijing, informeaza un comunicat de presa al institutiei de invatamant superior. Potrivit sursei citate, Romania a fost…

- Studenții Facultații de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universitații „Babeș-Bolyai” au caștigat premiul II, respectiv premiul special pentru cea mai aplicabila strategie la competiția internaționala de studii de caz „Solvers Cup” organizata, in perioada 8-11 august 2019,…

- Comunitatea clujeana ofera astfel o recunoaștere fața de acțiunile militare eroice ale generalului român în Transilvania, pentru apararea actului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 și a Europei Centrale fața de flagelul regimului bolșevic al lui Kun Béla, susține primarul municipiului…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), cu sprijinul Primariei Municipiului Cluj-Napoca, organizeaza miercuri 7 august, incepand cu ora 11.00, la Cluj-Napoca, in fața Facultații de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Str. Alexandru Vaida Voevod 58-60, evenimentul de dezvelire a statuii…

- Inscrierile la facultate sunt in plina desfașurare. Universitatea „Babeș Bolyai” – Extensia Sfantu Gheorghe scoate la concurs locuri la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) – la studii de licența și master, dar și la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicarii…