Luni începe sesiunea parlamentară de toamnă. Ce mişcări se pregătesc în Parlament Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se intrunesc luni de la ora 13.00 pentru a-și alege noua componența și pentru a demara lucrarile parlamentare in noua sesiune ordinara. De asemenea, conform procedurii, grupurile parlamentare ale partidelor se intrunesc pentru a desemna noii lideri de grup și pe cine vor susține la conducerea Senatului, dupa o eventuala demisie a liderului ALDE Calin Popescu Tariceanu. Surse politice au declarat, pentru Mediafax, ca majoritatea partidelor ar putea menține actualii parlamentari in fruntea grupurilor din Camera Deputaților și Senat. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

