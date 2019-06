Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul judetului Maramures aproximativ 3.900 de absolventi vor intra in etapa urmatoare a Bacalaureatului. Proba scrisa la Limba si literatura romana se va desfasura maine, 1 iulie, iar cea la Limba si literatura materna va fi marti, 2 iulie. Proba obligatorie a profilului va avea loc miercuri,…

- FOTO – Arhiva Emoții mari pentru cei 135.655 de absolventi de liceu care susțin examenul de Bacalaureat in prima sesiune, cea din iunie-iulie 2019. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale, probele orale au avut loc in perioada 3 – 13 iunie. Greul insa abia incepe, asta pentru…

- Luni, 1 iulie, vor incepe probele scrise din cadrul examenului de Bacalaureat 2019, prima proba fiind la limba și literatura romana. Astfel, candidații inscriși vor susține luni proba scrisa la limba și literatura romana, urmata de proba obligatorie a profilului ce va avea loc miercuri, pe 3 iulie,…

- Un numar de 136.087 de candidati, 116.316 din promotia curenta si 19.771 din promotiile anterioare, s-au inscris pentru a sustine prima sesiune a examenului de bacalaureat, ale carei probe scrise incep luni cu Limba si literatura romana, anunța Ministerul Educației potrivit mediafax.Probele…

- Peste 136.000 de absolvenți e liceu s-au inscris pentru a susține probele scrise la Bacalaureat 2019. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației Naționale un numar de 136.087 de candidati (116.316 din promotia curenta si 19.771 din promotiile anterioare) s-au inscris pentru a sustine prima sesiune…

- Examenul de Bacalaureat 2019 – sesiunea de vara continua peste doua saptamani, din 1 iulie, cu probele scrise. Prima testare este la Limba si literatura romana. Primele rezultate vor fi cunoscute in 8 iulie, iar cele finale, in 13 iulie. Prima etapa a examenului de maturitate, in sesiunea de vara din…

- FOTO – Arhiva Absolvenții de liceu sustin miercuri si joi proba competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala, in cadrul examenului de Bacalaureat, potrivit calendarului emis de Ministerul Educatiei Nationale. Peste 130.000 de absolventi de liceu s-au inscris pentru a sustine probele…

- Ministerul Educatiei a modificat din nou calendarul examenului de Bacalaureat, care va incepe la 3 iunie, in plina vara, cu proba orala la Limba si literatura romana. Intre 3 si 4 iunie 2019 are loc Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana proba A; intre 5 si 6 iunie 2019…