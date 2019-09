Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care doresc iși inscrie copiii la una din disciplinele instituției o pot face incepand de azi, 02 septembrie pana la data de 30 septembrie 2019, la sediul sau din Targu Jiu, strada Vasile Alecsandri, nr.53. Pentru inscriere se completeaza o fișa tip de inscriere și se depune…

- Potrivit calendarului de administrare a evaluarii naționale la finalul clasei a II-a (EN II), marți, 7 mai, se vor desfașura probele scrise la limba romana și limba materna. Testele de citire aferente acestor discipline vor fi susținute in data de 8 mai. Testul la matematica este programat in data…

- A doua sesiune a Bacalaureatului incepe cu examenele scrise si se termina cu probele de evaluare a competentelor, invers fata de prima sesiune de BAC. Sesiunea a II-a incepe cu examenul scris la Limba si literatura romana, care are loc pe 21 august. Primele rezultate vor fi afisate pe 3 septembrie.…

- Inscrierile pentru cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2019 incep azi, 15 iulie si se incheie pe 19 iulie, potrivit calendarului Ministerului Educatiei Nationale. Probele din ... The post Bacalaureat, sesiunea a doua. Astazi incep inscrierile appeared first on Renasterea banateana .

- Tinerii care nu au reușit sa promoveze Bacalaureatul in sesiunea iunie-iulie sau nu au dorit sa participe la testari se pot inscrie la a doua sesiune a examenului, incepand de luni, 15 iulie. Probele se desfașoara in perioada 21 august – 3 septembrie, iar rezultatele finale vor fi cunoscute in 7 septembrie.…

- Inscrierile pentru cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2019 incep luni, 15 iulie, urmand sa se incheie pe 19 iulie, potrivit calendarului Ministerului Educatiei Nationale. Probele din sesiunea de toamna a Bacalaureatului 2019 se vor desfasura intre 21 august si 3 septembrie. Candidatii…

- In perioada 15-20 iulie 2019, Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava organizeaza concursul de admitere pentru ciclurile de studii de licenta si masterat la cele 10 facultati ale sale. Absolventii invatamantului preuniversitar si universitar din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Reprezentantii Ministerului Mediului au informat ca de luni, 15 iulie, va incepe a treia sesiunea de inscriere in programul Rabla pentru electrocasnice prin care se pot obtine vouchere de pana la 400 de lei, in...