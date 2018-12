Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalul „mare“ programeaza astazi, de la ora 13.00 (Digi Sport), tragerea la sorți a optimilor Ligii Campionilor si 16-imile Ligii Europa, intr-o gala ce se va desfasurat la sediul UEFA de la Nyon. In privinta Ligii ampionilor, cele 16 echipe ...

- Tragerea la sorți a optimilor Ligii Campionilor va fi luni, la Nyon, de la ora 13:00, și ne-ar putea oferi ciocniri de foc la primavara: Real vs Liverpool, Juventus - Atletico, Dortmund - Ajax, Bayern - Lyon, PSG - Tottenham și City - Roma. Faza grupelor s-a incheiat și știm cele mai bune 16 echipe…

- Porto, Schalke si Borussia Dortmund au obtinut calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa meciurile jucate miercuri seara in etapa a cincea, penultima, a grupelor. Porto si Schalke si-au asigurat biletele pentru faza urmatoare dupa victoria reusita de Lokomotiv cu Galatasaray,…

- Reprezentativa de tineret a Romaniei isi afla, in acest moment, adversarele de la Campionatul European din 2019. Echipa pregatita de Mirel Radoi se afla in urna a treia la tragerea la sorti de la Bologna. Intra in material pentru a vedea rezultatul tragerii la sorți in regim livetext.Se actualizeaza.

- Gazeta Sporturilor a stat de vorba cu mai mulți jucatori din naționala sub 21 de ani a Romaniei pe care i-a intrebat ce adversari ar prefera la tragerea la sorți pentru EURO 2019, care va avea loc in aceasta seara, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro. ...

- In urma cu puțin timp a avut loc tragerea la sorți a optimilor ediției 2018-2019 a Cupei Romaniei la fotbal. Formațiile Dinamo București și Universitatea Craiova au avut noroc la tragerea la sorți urmand a intalni in aceasta faza modestele formații de Liga a III-a, Csikszereda Miercurea Ciuc respectiv…

- Cupa Romaniei 2018-2019, optimi de finala. Azi, la sediul FRF, de la ora 11.00, are loc tragerea la sorți pentru optimile competiției KO. Echipele calificate in „optimi” sunt: Dinamo, Viitorul, CFR, Craiova, Poli Iași, CS Mioveni, Dunarea Calarași, „U” Cluj, Hermannstadt, Voluntari, Miercurea Ciuc,…

- FCSB este ultima echipa care a obtinut calificarea in optimile de finala ale Cupei Romaniei, editia 2018/2019, dupa ce abia a trecut cu 1-0 de Unirea Alba Iulia, joi seara, la Zlatna, pe singurul stadion cu nocturna din judetul Alba