- Autor: Stelian ȚURLEA „Cristian Țopescu este singurul jurnalist care a primit Ordinul Olimpic Colanul de Aur, in 1998, chiar de la Juan Antonio Samaranch, președintele de atunci al Comitetului Olimpic Internațional. Și asta, la recomandarea regretatei Lia Manoliu, care, culmea, il avea doar pe cel…

- Astazi a fost prezentata evaluarea activitatii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, la care au participat ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat. Cu acest prilej, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan a anuntat…

- Comunitatea Declic a depus, luni, in fata plenului Senatului, un covor din hartie cu peste 142.000 de semnaturi care provin de la cetatenii care nu sustin Legile Justitiei, initiatorii demersului dorind ca majoritatea PSD-ALDE sa renunte complet la aceste legi.

- Harta cu evoluția teritoriului Romaniei. Mulți romani sunt pasionați de istorie sau doar curioși sa afle cum au evoluat statele europene și chiar Romania, de-a lungul timpului. Pentru ei și nu numai, a aparut harta interactiva cu toate detaliile geografice și demografice din ultimii 2.500 de ani. Poate,…

- SALONUL DE IARNA AL ARTELOR POPULARE Scoala Populara de Arta Targu Jiu organizeaza in luna februarie a fiecarui an „Salonul de iarna al artelor populare”. Cu aceasta ocazie se vor desfasura in mai multe localitați gorjenesti, o serie de activitati cultural-artistice care sa ne reaminteasca…

- In seria de autor Vintila Horia de la Editura Vremea, a aparut „Jurnal de sfarsit de ciclu 1989-1992. Jurnal torinez 1978“, de Vintila Horia. Adevarul.ro publica fragmente din volum si prefata cartii, "Jurnalul inediar al lui Vintila Horia:1989-1992", semnata de Cristian Badilita.

- Satul Sanmihaiul German, aflat la o aruncatura de bat de Timisoara, este cunoscut pentru strandul sau cu apa termala. vara, strandul este deschis pana la ora 2 noaptea, iar in timpul iernii pana la ora 1.

- Pelerini din toate colțurile țarii sunt așteptați astazi, la Patriarhie. Moaștele Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gura de Aur vor fi purtate in procesiune, in jurul Catedralei Patriarhale, cu prilejul sfantului praznic de maine. Slujba Privegherii incepe de la ora…

- Biblioteca Municipala Lugoj organizeaza o noua intalnire cu scriitorul Radu Paraschivescu. Evenimentul literar va avea loc vineri, 26 ianuarie, de la ora 18:30, la English Pub Lugoj. Cu acest prilej, renumitul scriitor iși va lansa volumul „Cartea rasului și a cercetarii„.…

- Situație scandaloasa intr-un bloc din Capitala. O pensionara, administrator al unui imobil din sectorul 4, și-a lasat vecinii cu datorii totale de peste 100.000 de euro la utilitați. De doi ani, oamenii stau fara caldura și apa calda și așteapta o rezolvare de la poliție. In mijlocul iernii, zeci de…

- Bugetul Turzii este de astazi mai mare cu 32.706.457 lei! Primarul municipiului Turda, Cristian Octavian Matei a semnat astazi contractele de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locala derulat de Ministerul Dezvoltarii

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA informeaza publicul ca traficul feroviar este deschis pe toate magistralele de cale ferata, circulatia trenurilor fiind insa adaptata la conditiile meteo nefavorabile inregistrate pe raza judetelor aflate sub Cod Portocaliu si Cod Galben de vant puternic si…

- Pe data de 10 ianuarie, Guvernul a aprobat plafoanele Ajutorului Național Tranzitoriu (ANT) pentru sectorul vegetal care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro. De acest ajutor vor beneficia toți fermierii din Romania care cultiva teren agricol și care au depus cerere la APIA. Totodata, in…

- Daca vrei sa construiesti o mica afacere locala, intr-un domeniu dominat de mari branduri internationale, de colosii care domina piata, probabil ca unica solutie este nisa potrivita. Aceasta e socoteala pe care si-au facut si sotii Elena si Attila din Alesd, dar si sotii Razvan si Mathilde din Brasov…

- O alta carte cu titlul ”Fire and Fury” a ajuns bestseller in Statele Unite dupa ce un numar foarte mare de persoane a confundat-o cu volumul lui Michael Wolff, scrie ABC News. Randall Hansen, directorul școlii Munk din cadrul Universitații din Toronto, a publicat in urma cu 10 ani o carte intitulata…

- O trupa din Norvegia a uimit Rusia. Gașca de muzicieni a facut ceva cu totul inedit și a lasat spectatorii muți de uimire. Aceștia au venit cu intrumente muzicale facute din gheața, iar timp de cateva ore, publicul a fost in delir.

- Andrei Lazar a fost implicat intr-un nou scandal la sfarsitul anului trecut. A fost acuzat ca l-a agresat cu un cutit pe patronul unui bar din Craiova. Pentru fapta sa fiul judecatoarei este cercetat sub cotrol judiciar. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru tulburarea ordinii publice, dar si pentru…

- Elena inca sufera cumplit dupa ce si-a pierdut sotul, chiar daca au trecut aproape doi ani de tragicul eveniment. Amintindu-si de ultimul revelion petrecut impreuna, Elena a inceput sa posteze, in ultimele doua saptamani, mai multe mesaje si imagini cu Fane, in care femeia explica faptul ca el reprezenta…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta volumul exploziv cu titlul 'Fire and Fury: Inside the Trump White House', aparut sub semnatura lui Michael Wolff, pe care Donald Trump a incercat sa-l blocheze pentru a nu fi publicat.Prevazuta initial sa fie pusa in vanzare martea viitoare, cartea a fost lansata…

- Cartea „Foc și para: Inauntrul Casei Albe a lui Trump” a provocat controverse chiar inainte de lansare. Avocații președintelui au incercat sa opreasca difuzarea volumului, in timp ce liderul american l-a deschis drept „plin de minciuni”, noteaza AFP. Incercarea avocatului președintelui american de a…

- Un document, din 1917, publicat in lucrarea „Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri” a istoricului Bogdan Bucur, contine un nume rasunator din literatura romaneasca: Slavici Ioan. Acest document contine 4 dosare ce au fost studiate de autor, dosarele fiind despre spioni si suspecti de spionaj in favoarea…

- CHISINAU, 31 dec — Sputnik. Tradițiile și obiceiurile, dar și superstițiile de Revelion au fost transmise prin viu grai din generație în generație. Cele mai raspândite dintre acestea sunt prezentate de dcnews.ro, care apreciaza ca daca ar fi sa le respectam pe toate,…

- Dinspre radacini si izvoare vin, si se duc, marturisirile pe care Vavila Popovici ni le daruie, cu binecunoscuta-i generozitate, in acest prim volum de „Note de jurnal american”, aparut in anul 2017 in U.S.A. Cartea de fata cuprinde, in cele vreo 300 de pagini, o perioada de timp scurta (august 2008…

- Saptamana trecuta, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat a noua serie de sanctiuni pentru a constrange Phenianul sa renunte la programele sale nuclear si balistic interzise, dar si la lansarile de satelit. "Am aflat recent pe diferite canale ca Nordul a terminat un nou satelit numit Kwangmyongsong-5",…

- Dragi membri C.A.R.P., voluntari, colaboratori, simpatizanți și nemembri, dragi romani, Cu prilejul sarbatorilor de iarna, va transmit gandul cel bun de pace, de sanatate și, mai cu seama, de speranța in mai bine și frumos, atat pentru dumneavoastra, cat și pentru Romania. Dragi prieteni, anul 2017…

- In zilele de doliu pentru Regele Mihai s-a intamplat ca sa participam la o lansare de carte in Mizil, urbe apropiata și geografic de sufletul tau și de originile-ți prahovene… și viticole. Cartea s-a numit ”Femeile singure” și a fost lansata de Adina Mandalac. Cu o prefața scrisa de distinsa ta soție.…

- Sambata a avut loc ceremonia de inmormantare a Majestatii Sale Defuncte, Regele Mihai I, unde au fost prezenti toti membrii Familiei Regale. Un renumit psiholog a analizat gesturile facute de fiicele Regelui din timpul slujbei. Psihologul Cezar Laurentiu Cioc a analizat cu mare atentie comportamentul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de ninsori moderate cantitativ la munte si intensificari ale vantului in regiunile sud-estice, valabila duminica, pana la ora 20:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul mentionat la munte va ninge, in general moderat cantitativ…

- Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane a oficiat slujba de inmormantare a Regelui Mihai I al Romaniei impreuna cu un sobor de arhierei in Catedrala Patriarhala. La final, Parintele Patriarh s-a rugat pentru odihna sufletului Majestații Sale defuncte și a adresat condoleanțe…

- Regele Mihai I va ramâne în memoria noastra, a românilor, un simbol al demnitatii si nobletii, prin modul în care si-a împletit destinul cu evolutia României moderne, a scris, miercuri, premierul Mihai

- Isa Berger, actrița a Teatrului German de Stat Timisoara (TGST), este laureata la categoria „Certitudini” la cea de-a XVI-a editie a Premiilor „Pro Cultura Timisiensis”, cea mai importanta serie de distinctii culturale ale judetului Timis. Distincțiile sunt acordate anual de Consiliul Județean Timiș…

- "Omagiem astazi personalitatea luminoasa a personalitatii sale Regelui Mihai I pentru marile virtuti care l-au calauzit de-a lungul intregii sale vieti - si anume credinta in Dumnezeu, iubirea fata de poporul roman, rabdarea in suferinta, demnitatea in comportament si puterea de a-i ierta pe cei…

- La finele lunii noiembrie a anului 2017, doi scriitori militari din Cluj, respectiv Ioan Carcu, coborator din Rastoaca-Rebrisoara si Vasile Tutula, coborator din Valea Seaca-Telciu au adus acasa pe inaintasul si colegul de arme, generalul maior ONISOR CARCU, o personalitate marcanta a Rebrisoarei si…

- Zeci de persoane i-au adus, miercuri, un omagiu Regelui Mihai, depunand flori și aprinzand candele și lumanari la Palatul Regal. De asemenea, cei care au venit la Palatul Regal, unde se afla în prezent Muzeul Național de Arta, au putut semna în Cartea de condoleanțe…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marți spre miercuri, in jurul orei 02.00, la o casa din Ighiu. Imobilul era locuit de o femeie și fiica ei liceanca. Cele doua au reușit sa se salveze insa acoperișul a fost mistuit de flacari. La fața locului au ajuns doua autospeciale ale ISU, cu ajutorul carora s-a…

- Cu aceasta ocazie, acesta va conferentia si la Oradea maine, 7 decembrie, de la ora 12:00, in Laboratorul media din cadrul Departamentului Stiinte Politice si Stiintele Comunicarii al Facultatii de Istorie, Relatii Internationale, Stiinte Politice si Stiintele Comunicarii (str. Traian Blajovici…

- Tineri insetați de istoria poporului, prunci ce deschid ochii in triumful libertații romanești, oameni de toate varstele care inca-și mai plang in șiruri tacute strabunii cazuți pe campurile de lupta, au participat, vineri, la manifestarile dedicate Zilei Marii Uniri din 1918, la Petrachioaia. Articol…

- Regele Mihai I al Romaniei a murit astazi, in Elveția. (Detalii aici) Prințul Dimitrie Sturdza, finul reginei Elena, mama lui Regelui Mihai, a avut o legatura apropiata cu Regele Mihai și a vorbit despre decesul acestuia. "Vai, vai, vai... Nu pot sa cred. A fost un om minunat, un om curajos. A fost…

- Regelui Mihai I ii placea sa schieze: ”Și-a dat silința și a reușit sa se perfecționeze”. Fotbalist la Unirea Tricolor, dar și un mare iubitor al sporturilor de iarna, Constantin Anghelache a fost numit, in 1938, instructorul de schi al fostului rege al Romaniei, Mihai I, decedat la 5 decembrie 2017.…

- Cartea poștala reprezinta ”argumentul etnic”. Mai exact, un țaran roman care bate cu bata un caine ce intruchipeaza Ungaria. Este vorba despre o carte poștala pentru mobilizarea cetațenilor Romaniei in Marele Razboi care a condus la Unirea provinciilor romanești. ”Cartea de aur a Centenarului…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, decretele de decorare a unor consuli onorifici ai tarii noastre in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Astfel, in semn de deosebita apreciere pentru contributia personala, avuta de a lungul timpului,…

- Celebritatea Cristinei Stamate isi face resimtita prezenta si in afara granitelor. Cartea de bucate scrisa de aceasta intr-o maniera umoristica, amuza si informeaza in acelasi timp cititorii.

- Gimnasta Catalina Ponor a participat, sambata, la ultimul concurs din cariera, in Mexic, la ”Abierto Mexicano de Gimnasia”, o competitie care a imbinat si conceptul de gala demonstrativa. La 30 de ani, din care peste 25 dedicati gimnasticii, Catalina Ponor pune punct unei cariere in care a adunat 23…

- Un grup de protestatari a contestat prezenta la targul Gaudeamus a lui Dan Voiculescu – care si-a lansat cartea “Lupta politica” -, a lui Adrian Nastase si Sorin Rosca Stanescu, fosti condamnati, care, dupa parerea lor, vorbesc despre “valori inversate” si care nu ar trebui sa fie in viata publica.…

- Vanzarile de autoturisme Dacia au inregistrat, in octombrie, un avans de 20,3% in Europa, iar cota de piața a constructorului de automobile s-a majorat de la 2,6% la 2,9%, conform statisticilor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Inmatricularile de autoturisme Dacia in Europa s-au…

- Și in acest week-end, Teatru la Cinema va propune trei piese de teatru pentru copii. Sambata și duminica, bucurați-va impreuna cu cei mici de trei povești de excepție: ”Prințesa spiriduș”, ”Turtița nazdravana” și ”Cartea...

- Marți, 21 noiembrie 2017, orele 18,oo, la Sala Dalles din București, va fi lansata cartea ”Ovidiu Bojor – Omul care a cucerit varfurile”(Editura Dharana), autor Maria Timuc. Cartea va fi lansata cu ocazia implinirii a 93 de ani de viața ai personajului principal, parintele fitoterapiei in Romania,…