- Emma Stone a povestit despre problemele de sanatate provocate de rochiile pe care le-a purtat in timp ce filma la „The Favourite”. Emma Stone a marturisit chinul prin care a trecut in timpul filmarilor la „The Favourite”, pelicula a carei acțiune se desfașoara in Anglia secolului XVIII, la curtea reginei…

- Un alpinist care cucereste zgarie-nori din toata lumea, supranumit "Spidermanul francez", escaladeaza joi una dintre cele mai inalte cladiri din Londra, informeaza Press Association. Alain Robert, printre ale carui reusite se numara escaladarea Burj Khalifa din Dubai (828 metri), a luat cu asalt joi…

- Cel mai recent portret al Elisabetei a II-a a Marii Britanii, pictat de artistul Ben Sullivan, contine un detaliu inedit: poseta reginei, informeaza miercuri Press Association. Pictorul a inclus accesoriul in portret pentru a scoate in evidenta persoana din spatele rolului de suveran. Regina, care isi…

- Sunt impreuna de aproape doi ani, insa putem numara pe degete ocaziile in care i-am vazut pe Joe Alwyn și Taylor Swift impreuna, in public. Asta deși amandoi stau in lumina reflectoarelor, iar paparazzi sunt pe urmele lor constant. foto: Getty Images Joe Alwyn, fara Taylor Swift pe covorul roșu Ieri,…

- Actorul David Suchet a declarat ca faimosul personaj Hercule Poirot, pe care l-a interpretat in seria de televiziune cu acelasi nume, ar fi sustinut cu siguranta ramanerea Marii Britanii in Uniunea Europeana (UE), relateaza luni Press Association. Actorul in varsta de 72 de ani crede ca detectivul creat…