- Marti, in Saptamana Patimilor, ne pregatim pentru intrarea in camara Mantuitorului. Sfintii Parinti au randuit sa se citeasca in aceasta zi pilda care ne prezinta zece fecioare, cinci „intelepte” si cinci „neintelepte”, care se pregatesc pentru nunta. In Noul Testament se regasește parabola celor…

- Saptamana Patimilor exprima perioada de la Florii pana in Sambata cea Mare inclusiv. Conform randuielilor canonice, in aceasta saptamana se ajuneaza pana spre seara. Caracteristica esentiala a acestei saptamani sunt Deniile. Luni, in Saptamana Patimilor, se face pomenirea patriarhului Iosif, vandut…

- Saptamana mare, numita și saptamana patimilor, este reprezentata de ultima saptamana din postul Sfintelor Paște. Ca obiceiuri și superstiții, in Lunea Mare, femeile incep curațenia de Paște. Se scoate totul afara, se aerisește casa ca sa iasa toate relele de peste iarna, se varuiește și se spala totul.…

- Targul de Paște, organizat in centrul Timișoarei de primarie, a beneficiat, anul acesta, de decorațiuni speciale. Atmosfera de primavara a invierii lui Hristos a fost ”redata”, cu bucați de mocheta verde pe care au fost lipite oua și flori artificiale care sunt folosite pentru jerbele care se duc la…

- Lunea Mare. Saptamâna Mare. Postul Pastelui se încheie cu Saptamâna Mare, a patimilor lui Hristos. În Saptamâna Mare se face curatenie generala în gospodarii.

- Postul acesta al Sfintelor Pasti este perioada care ne mijloceste cea mai adanca traire duhovniceasca din intreg anul bisericesc. Este un timp daruit spre curatirea inimii, de inaltare a duhului catre Cel ce Se pogoara in mormantul sufletelor noastre ca sa-l lumineze cu lumina Invierii Sale. Postul…

- Patimile lui Hristos (numite si Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare) reprezinta relatarile care cuprind arestarea, judecata si suferinta lui Iisus si se termina cu executarea Mantuitorului prin rastignire. Patimile reprezinta... Source

- Ultima saptamana a Postului Sfintelor Pasti, cunoscuta ca Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor, incepe in Duminica Floriilor, respectiv la 1 aprilie anul acesta, si se incheie in Sambata Mare, respectiv la 7 aprilie. Aceasta este cea mai aspra saptamana a postului, amintind de patimile Domnului Iisus…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, participa, duminica, la slujba de Paste la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, unde au fost si la Inviere. Seful statului a spus doar ”Adevarat a Inviat”, raspunzand urarii ”Hristos a Inviat”, transmisa de jurnalisti.Seful statului…

- Sambata lui Lazar este sarbatorita de creștini-ortodocși cu o zi inainte de Duminica Intrarii lui Hristos in Ierusalim (Duminica Floriilor) și reprezinta puntea de legatura intre Postul Paștelui și Saptamana Patimilor. Duminica Floriilor este precedata de Sambata lui Lazar. In aceasta zi, Iisus Hrisos…

- Duminica, 1 aprilie, credinciosii ortodocsi sarbatoresc Floriile, eveniment ce deschide ciclul sarbatorilor pascale. Aceasta zi preceda Sambetei lui Lazar, ce reprezinta puntea de legatura intre Postul Pastelui si Saptamana Patimilor. Mai multe informatii referitoare la semnificatia acestor…

- Bucurie – Tristețe – Bucurie. Aceasta este Saptamana Patimilor, in care intram duminica. Ne bucuram de Florii, dar nu este o bucurie deplina: peste ea se rasfrange umbra Golgotei. Insuși Iisus este trist cand intra in Ierusalim: „sufletul meu e tulburat”, spune El.

- Studentii romani si straini din caminele Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu s-au pregatit impreuna pentru venirea Pastelui, in cea de a treia editie a concursului de incondeiat oua. Chiar daca, la final nu s-a desemnat un castigator, pentru cei mai multi dintre studentii straini, experienta vopsirii…

- Romanii sarbatoresc pe 25 martie Buna Vestire. Buna Vestire sau Blagovestenia, ziua in care Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelul Gavriil ca-l va naste pe Hristos, este prima sarbatoare din calendarul ortodox, inchinata Maicii Domnului. Prima sarbatoare din calendarul ortodox, inchinata Maicii…

- Buna Vestire sau Blagovestenia, ziua in care Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelul Gavriil ca-l va naste pe Hristos, este sarbatorita in Postul Pastelui, fiind prima in care biserica acorda dezlegare la peste. Aceasta este prima sarbatoare din calendarul ortodox inchinata Maicii Domnului…

- Locuitorilor din Cernavoda le fuge pamantul de sub picioare la propriu. Doua strazi din oras s-au surpat dupa ce zapezile cazute la inceput de martie s-au topit si s-au infiltrat in pamant. Situatia este atat de grava, incat cateva case risca acum sa se darame. Autoritatile ridica din umeri si spun…

- Suntem in Postul Mare, dar asta nu inseamna ca trebuie sa renunțam la micile placeri ale vieții. Aceasta prajitura de post cu gem și nuca este delicioasa și se prepara ușor. Este cea mai buna rețeta de post!

- Omul de afaceri Gigi Becali a fost reclamat de curând, de catre o deputata PSD, la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii pentru modul în care s-a referit la femeile din PSD."Eu o cunosc pe asta. Cum o cheama? Dancila Viorica Dorina, prim-ministru. Femeie super…

- ”Am asteptat si eu, ca tot romanul, pozele cu Sebi si Codruta... Recunosc, acum in Postul Pastelui, ca am pacatuit odata invidiindu-l pe Ghita ca a fost asa prevazator si a strans dovezi ale imoralitatii si chiar coruptiei lui Coldea, Kovesi si altii care acum pozeaza in fete mari. Apoi mi-am dat…

- ZIUA PI, a 30-a aniversare a Zilei Pi. Povestea lui Pi incepe insa in urma cu aproximativ 4.000 de ani. Cu doua milenii inainte de Hristos, babilonienii foloseau Pi ca o constanta matematica cu valoarea de 3,125 – o constanta obtinuta prin calcularea perimetrului unui hexagon inscris intr-un cerc.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat astazi, decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat de presa dat publicitații de Agerpres.ro. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat…

- In Postul Pastelui, Asociatia "Suflete Deschiseldquo; si SC Arimex Comexim 2000 SRL, prin parteneriatul social misionar "Mai aproape de cel sarman mai aproape de Dumnezeuldquo;, lanseaza un nou apel pentru toti crestinii "Fii milos precum Hristos ldquo;. "Pentru a face milostenie, nu avem nevoie de…

- Cel mai lung lant de mucenici vazut vreodata ! Peste 20.000 de mucenici moldovenesti si peste 5000 de portii de mucenici muntenesti fierti intr-un ceaun urias va asteapta weekend-ul acesta, in PARCUL NATIONAL din sect. 2 Bucuresti! Va asteptam incepand de Joi, 08 Martie, pana Duminica 11 Martie, sa…

- In Capitala a fost o inca o noapte grea pentru drumari. Toata noaptea a nins, iar pe un frig de crapa pietrele, muncitorii au curațat de zapada strazile principale, trotuarele și intersecțiile. Probleme sunt pe straduțele laterale, pe care nu s-a intervenit aproape deloc.

- In perioada Postului premergator Sarbatorii de Paste, populatia care respecta aceasta traditie crestina, solicita pentru consum produse alimentare specifice, respectiv, produse de morarit si panificatie, soia, fasole, mazare, alte sortimente de legume, fructe, verdeturi proaspete, produse de patiserie…

- „Balul Generațiilor” desfașurat in Caminul cultural al Bisericii Ortodoxe cu hramul „Sfantul Nicolae” din comuna Brețcu, organizat pentru a sarbatori tinerii care implinesc 18 ani in anul Centenarului Marii Uniri, dar și ca un respiro de Lasata secului pentru Postul Paștelui, a facut ca ziua…

- CHIȘINAU, 20 feb — Sputnik. Anul acesta, din 19 februarie, intram în Postul cel Mare. Unii vor încerca sa parcurga patruzeci de zile în înfrânare, în rugaciune si savârșind mai multe fapte bune. Frumos ar fi ca tot mai multi crestini sa…

- In 2018, Postul Pastelui incepe astazi si se va incheia pe 7 aprilie, 40 de zile in care credinciosii care decid sa urmeze cel mai lung Post din an nu au voie sa manance preparate care contin carne si alte ingrediente de provenienta animala. Postul Pastelui reprezinta un mijloc eficient de curatare…

- Azi incepe Postul Paștelui, o perioada de infranare de la bucatele de origine animala, dar si de la “cele lumesti”. Postul Pastelui 2018 are loc in perioada 19 februarie – 7 aprilie. In acest an, Paștele ortodox este serbat pe 8 aprilie potrivit crestinortodox.ro. Din punct de vedere al felului sau…

- Crestinii ortodocsi intra de astazi in cel mai lung si aspru post al anului - cel al Pastelui. Timp de 40 de zile, la care se adauga Saptamana Patimilor, oamenii vor exclude din alimentatia de zi cu zi carnea, lactatele si ouale.

- De maine, se intra in Postul Pastelui. Este cel mai lung al anului. Dureaza 40 de zile plus Saptamana Patimilor. Este, insa, si cel mai aspru, deoarece nu vor mai fi zile cu dezlegare la peste.

- Din data de 19 februarie 2018, crestinii ortodocsi vor tine timp de 40 de zile post. In tot acest interval de timp, cei care vor sa se curateasca de pacatele savarsite si sa obtina linistea sufleteasca trebuie sa tina cont dea numite reguli absolut fundamentale.

- Etnicii germani din Resita, alaturi de populatia majoritara, dar si de alte comunitati etnice, s-au intalnit marti dupa-amiaza la "Sarbatoarea gogosilor", o manifestare care incheie actiunile dedicate Faschingului, perioada de dinaintea intrarii in Postul Pastelui. "In aceasta dupa-amiaza, la Forumul…

- Lasata Secului pentru Postul Pastelui 2018. Lasata Secului este un moment extrem de important pentru crestini. Posturile care preced marile sarbatori au o importanta cu totul deosebita. Pentru crestinul ortodox nu se poate concepe impartasire fara post, iar Lasata Secului coincide cu Duminica Infricosatei…

- CHIȘINAU, 10 feb — Sputnik, C.S. Zilele dedicate pomenirii mortilor ocupa un loc foarte important în perioada Triodului, în care am intrat pe 28 ianuarie. Astfel, în sâmbata dinaintea duminicii Înfricosatoarei Judecati, cunoscuta în popor ca moșii…

- Lia Olguta Vasilescu a descoperit cine se face vinovat de scaderea salariilor bugetarilor, în urma revoluției fiscale. ”Am constatat ceea ce estimasem si ieri ca este gresit. Li se calculeaza gresit salariile grefierilor de catre cei de la Resurse Umane…

- S-au terminat inscrierile la examenul de bacalaureat 2018, prima sesiune. S-au inscris peste 4.000 de candidați, atat din seria curenta (elevi de clasele a XII-a și a XIII-a, care vor termina anul acesta cursurile liceale), cat și cei din seriile anterioare (care au mai susținut acest examen in alte…

- Postul Paștelui va incepe anul acesta pe data de 19 februarie, iar creștinii vor sarbatori sarbatoarea Paștelui pe 8 aprilie, conform calendarului ortodox. Postul Mare, așa cum mai numesc romanii Postul Paștelui, va avea o durata de 40 de zile, la care se adauga și saptamana Patimilor, și se incheie…

- Postul Paștelui are loc înaintea Învierii Mântuitorului și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an. Oamenii mai numesc acest post și Postul Mare.

- Duminica aceasta marcheaza inceputul Triodului, perioada din anul bisericesc care- i pregatește pe creștini pentru bucuria Invierii. Triodul dureaza zece saptamani: trei inainte de Postul Mare, șase saptamani de Post propriu-zis și Saptamana Patimilor.

- Strazile din capitala sunt practicabile pentru transport, iar autoritațile curața și trotuarele, și curțile blocurilor. Informația a fost anunțata de primarul general interimar din Chișinau, Silvia Radu. Potrivit ei, autoritațile au sporit efectivul muncitorilor și numarul de autospeciale pentru…

- Sfantul Antonie cel Mare este pomenit pe 17 ianuarie. Sfantul Antonie cel Mare a trait in secolul al III-lea și inceputul secolului al IV-lea. Este socotit a fi intemeietorul vieții monahale și este probabil cel mai reprezentativ ascet pentru duhul vieții calugarești. Nascut in satul Coma din Egiptul…

- In perioada iernii, portocalele sunt cele mai consumate fructe, dar medicii atrag atenția sa aveți grija la cantitatea pe care o consumați. Portocalele sunt o sursa bogata de potasiu, magneziu, acid folic si vitamine din complexul B, adica tot ce este necesar pentru a avea energie. Cu toate acestea,…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, incepatorul vietii calugaresti de obste din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie Sarbatori religioase greco-catolice: Cuv. Teodosie cel Mare Sarbatori religioase romano-catolice: Ss. Honorata, fc.; Teodosie, calug. Sfantul Cuvios…

- Pe 7 ianuarie, crestinii ortodocsi il sarbatoresc pe Sfantul Ioan Botezatorul, numit Inaintemergatorul Domnului pentru ca a anuntat venirea lui Hristos. Daca ieri crestinii ortodocsi au praznuit una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul ortodox, astazi este marcata o alta sarbatoare importanta:…

- Pe parcursul unui an bisericesc este rezumata lucrarea de mântuire, de la creație și pâna la sfârșitul lumii. Biserica Ortodoxa marcheaza aceste lucruri prin sarbatorile praznuite în lunile de început și final de an. Anul bisericesc ortodox are în centrul…