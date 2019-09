Stiri pe aceeasi tema

- Peste 26 milioane de persoane au tranzitat frontiera pe perioada sezonului estival, in crestere cu 17% fata de perioada similara a anului trecut, anunța Inspectoratul General al Poliției de Frontiera (IGPF). In perioada sezonului estival (1 iunie – 6 septembrie 2019), frontiera romana a fost tranzitata…

- In vestul Romaniei, la granița cu Ungaria, cel mai tranzitat punct de trecere a frontierei a fost Nadlac II – Csanadpalota de pe autostrada. Potrivit Poliției de Frontiera, in minivacanța de Sf. Maria, la granița Nadlac II au fost inregistrate 182.000 de treceri. In total, la frontiera romano-ungara,…

- Peste 1,5 milioane de oameni au tranzitat punctele de trecere a frontierei in minivacanța de Sfinta Maria, in creștere cu 50% fața de perioada similara a anului trecut.Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, remis duminica presei, in perioada 14-18 august, au trecut prin vami 1.511.000…

- ARAD. Pe parcursul lunii iulie, s-au inregistrat cresteri semnificative ale traficului de persoane și mijloace de transport, motiv pentru care au fost dispuse o serie de masuri astfel incat sa se asigure un control eficient si operativ. Astfel s-a suplimentat personalul care isi desfasoara…

- Peste 1,5 milioane de oameni, romani și straini, au trecut prin punctele de trecere a frontierei in ultima saptamana, cei mai mulți fiind cei care au ieșit din țara, potrivit Poliției de Frontiera. Potrivit unui comunicat transmis de Poliția de Frontiera, in perioada 23 – 30 iunie, prin punctele de…