Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca a fost dus luni seara in arestul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt dupa ce in cursul zilei a participat la reconstituirea organizata de anchetatori la Caracal si Dobrosloveni in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, fata pe care a recunoscut ca a sechestrat-o si a ucis-o.…

- Gheorghe Dinca a fost dus luni seara in arestul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt dupa ce in cursul zilei a participat la reconstituirea organizata de anchetatori la Caracal si Dobrosloveni in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, fata pe care a recunoscut ca a sechestrat-o si a ucis-o,…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt are un nou sef, Alin-Nicolae Stan, care este al patrulea sef al institutiei din acest an si a fost imputernicit sa indeplineasca atributiile functiei mentionte incepand cu 15 septembrie. Potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES, Alin-Nicolae…

- O femeie in varsta de 49 de ani a depus la Inspectoratul de Poliție din Olt o plangere pe numele lui Gheorghe Dinca in care il acuza pe acesta ca a violat-o și lovit-o. Femeia a povestit, la Romania TV, prin ce a trecut, in luna mai, cand s-a dus la Dinca sa ii prașeasca […] Source

- Dispecerii de la Inspectoratul de politie judetean Olt si de la Politia orasului Caracal, care au avut un cuvant greu de spus in cazul Alexandei Macesanu, tanara rapita de Gheorghe Dinca, nu au o pregatire speciala pentru a coordona operatiuni de salvare sau pentru a tine legatura cu persoanele care…

- Agenția Reuters a furnizat azi noapte, la ora 2, o depeșa catre abonații sai internaționali, descriind situația din Romania și protestul a sute de oameni la locul presupusei crime. ”Ministrul Nicolae Moga l-a demis pe șeful poliției, Ioan Buda, pe prefectul de Olt, Petre Neacșu și pe șeful poliției…

- Alexandra, fata de 15 ani disparuta in urma cu o zi in Olt si despre care se crede ca a fost ucisa si arsa de catre Gheorghe Dinca, a apucat sa sune la 112 chiar de mai multe ori si a si dat detalii despre locul in care se afla, insa autoritatile nu au reusit sa faca ceva pentru a o salva, astfel ca…