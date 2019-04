Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce și-au lipit pe toate gardurile și pe toți stalpii afișe in care se lauda cat sunt ei de patrioți, la Guvern se iau decizii tot mai paguboase pentru economia țarii. Astfel, in ultima ședința de guvern, am aflat ca singura soluție pe care a gasit-o PSD-ALDE la problemele majore pe care le…

- Obiceiurile legate de bani se formeaza inca din frageda copilarie și ne influențeaza toata viața. Daca ne gandim la jocurile copilariei nu putem sa nu ne amintim jocurile ”De-a magazinul”, ”De-a vanzatoarea” și altele de felul acesta, nu putem sa nu ne amintim placerea de a cumpara sau vinde și, mai…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, reacționeaza dupa ce, ieri seara, a fost atacat in plina strada de un protestatar #rezist. Comentand situația, Badalau a facut și o gafa, inventand un cuvant 'injectiv', probabil o combinație intre adjectiv și invectiv."Respectivul domn a fost și acasa…

- Peste jumatate dintre românii chestionați de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) considera ca șefii lor sunt mai bogați decât ei, potrivit unei cercetari realizate la solicitarea revistei Sinteza. Lipsa banilor asociata lipsei de predictibilitate generala, alaturi…

- Punctul vamal de la Racovat, situat in judetul Botosani la granita cu Ucraina, a costat statul roman o avere, dar n-a functionat nici macar o singura zi dupa ce a fost reabilitat conform normelor impuse de spatiul Schengen.

- Uniunea Europeana trebuie sa aiba parghii serioase pentru a putea determina un guvern sa respecte statul de drept, iar Articolul 7 este insuficient. De aceea, oricat de sever suna, e nevoie de conditionarea banilor europeni care ajung la Budapesta sau Bucuresti, iar oamenii trebuie sa inteleaga ca nu…

- Toti cumparatorii de produse ambalate, ale caror recipiente pot fi refolosite, vor fi nevoiti in curand sa achite comerciantilor o garantie sau sa dea la schimb un ambalaj de acelasi tip. Prevederea se aplica si in cazul relatiilor comerciale dintre firme, retailerul fiind obligat sa plateasca furnizorului…

- Te-ai intrebat vreodata de ce nu poti sa mergi in linie dreapta, cu ochii inchisi, fara o referinta sau un punct fix la orizont? Ei bine, este intr-adevar, o adevarata provocare pentru oameni, iar cercetatorii au incercat sa gaseasca un raspuns.