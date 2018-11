Lună Plină în semnul Gemeni. Iată cum îți influențează zodia! Luna Plina din data de 23 noiembrie 2018 se formeaza in semnul Gemeni și va influența toate zodiie, in funcție de sectorul astrologic pe care-l tranziteaza. Luna Plina din semnul Gemeni este un moment important pentru absolut toate zodiile. Timp de aproximativ doua saptamani, fiecare nativ in parte va avea ocazia sa incheie o etapa din viața sa, sa culeaga roadele și sa deschida un nou capitol. Iata cum iți influențeaza zodia Luna Plina din Gemeni, din data de 23 noiembrie 2018! Berbec Luna Plina din Gemeni va afecta sectorul comunicarii, al cunoștințelor și al deplasarilor, iar cei nascuți in… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

