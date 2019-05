Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 5 mai 2019 se va forma aspectul de Luna Noua in zodia Taur și va influența toate zodiile, pe fiecare in alt sector de viața. Luna Noua vorbește despre noi inceputuri, iar aceste inceputuri, la modul general, se refera cu precadere la zona financiara, dar și la cea sentimentala, sectoare…

- Intre 4, 5 și 6 mai dimineața, chestiunile care privesc asumarea unei funcții, implicarea in activitați noi, sunt in nota tranzitelor momentului, dar cu un plus de vigoare fața de saptamana anterioara, cand, și atunci, se aflau in tranzit, prin casa a X-a, Soarele și Uranus. Acum, acestor tranzite li…

- Intre 4, 5 și 6 mai dimineața, concentrare pe chestiunile banești: demersuri, dialoguri, calculi, dar și evaluari ale situației financiare sau strict materiale in funcție de evenimentele care i-au luat prin surprindere. La inceputul zilei de 5 mai (1.44, ora de vara a Romaniei sau 4 mai, ora 22.04,…

- Intre 4, 5 și 6 mai dimineața, tendințe divergente: predispozițiile astrale exercitate de planeta Uranus tind sa destabilizeze ordinea interioara, iar influența Soarelui, in tranzit prin casa a XII-a, tinde sa consolideze sau sa dezvolte laturile utile, necesare, temeinice pentru evoluția acestor nativi.…

- Intre 4, 5 și 6 mai dimineața, nevoia, resimțita de catre unii in mod acut, de a afla, de a citi, de a invața, de a acumula cunoștințe in domeniul pentru care se pregatesc in vederea unui examen sau pentru un progres profesional. Tendința a fost instaurata odata cu intrarea planetei Uranus in casa a…

- Intre 4, 5 și 6 mai dimineața, relațiile sunt puternic activate de tranzitele Soarelui și ale planetei Uranus de ceva vreme. Acum insa, lor li se va adauga tranzitul Lunii, care va introduce o nota in plus de afectivitate, de implicare emoționala, iar Luna Noua in Taur, care se va produce in ziua de…

- Berbec In prima parte a zilei de 2 martie, nativii vor trebui sa-și asume decizii dificile la locul de munca. Context grevant pentru imaginea publica sau pentru simpatia de care ar dori sa se bucure. Stare de iritare și revolta care trebuie controlata mai ales in ipostazele publice. Intre 2 martie,…