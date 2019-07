Luna august se anunța impactanta din punctul de vedere al contextului astrologic. In primul rand, in luna august 2019 vom avea Luna Noua de doua ori, in prima zi, atunci cand se va forma in zodia Leu, și in penultima zi, pe 30 august, atunci cand se va forma in zodia Fecioara. De asemenea, la mijlocul lunii, pe 15 august, vom avea parte de Luna Plina in zodia Varsator, dar aceste doua lunații vor fi abordate separat. Inca din prima zi a lunii august avem parte de formarea fenomenului de Luna Noua, la doar cateva minute urmand ca și planeta Mercur sa iasa din mersul sau retrograd și sa intre in…