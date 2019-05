Stiri pe aceeasi tema

- Mercur intra in zodia Taur pe data de 6 mai 2019. Tranzitul sau prin acest semn zodiacal va fi unul scurt, pana pe data de 21 mai 2019, prin urmare trebuie sa profitam din plin de aceasta perioada pentru a ne imbunatați veniturile, și nu numai. Dupa formarea aspectului de Luna Noua in zodia Taur , iata…

- Pe data de 5 mai 2019 se va forma aspectul de Luna Noua in zodia Taur și va influența toate zodiile, pe fiecare in alt sector de viața. Luna Noua vorbește despre noi inceputuri, iar aceste inceputuri, la modul general, se refera cu precadere la zona financiara, dar și la cea sentimentala, sectoare…

- Pluton a intrat in zodia Capricorn in anul 2008 și va sta aici pana in anul 2024, perioada cu care ne va fi imposibil sa ne mai reintalnim in aceasta viața deoarece Pluton se va mai intoarce in Capricorn peste aproximativ 248 de ani. Pluton va retrograda incepand de astazi și pana in data de 3 octombrie…

- Luna aprilie vine, la modul general, cu aspecte placute in plan sentimental. Reamintim ca in prima jumatate de luna, Venus, planeta iubirii, se va afla in zodia Pești , zodie in care exalteaza, prin urmare are o influența benefica și puternica asupra tuturor, insa acesta nu este singurul aspect minunat…

- Mercur, planeta responsabila cu comunicarea, negocierile și tranzacțiile, va intra in retrogradare in zodia Pești, incepand cu data de 5 martie 2019. Mersul retrograd al lui Mercur va fi susținut pana in data de 28 martie 2019, atunci cand iși va relua tranzitul direct prin aceeași zodie, Pești. Mercur…