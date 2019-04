Lună Nouă în semnul Berbec. Cum va influența toate zodiile Pe data de 5 aprilie 2019 se va forma fenomenul de Luna Noua in zodia Berbec și influența acestuia se va rasfrange asupra tuturor nativilor, indiferent de semnul zodiacal sub care s-au nascut. Luna Noua reprezinta, la modul general, un nou inceput, iar influența sa se va resimți pe o perioada de doua saptamani, aproximativ pana la formarea fenomenului de Luna Plina care, atenție, se va forma tot in zodia Balanța, zodie in care s-a format și in martie 2019. Berbec Luna Noua se petrece intocmai in semnul lor, iar cei nascuți in zodia Berbec vor avea ocazia de a deschide o noua etapa in plan personal,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

