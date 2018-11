Lună Nouă în Scorpion. Iată cum va fi influențată fiecare zodie în parte Luna Noua se formeaza in semnul Scorpion pe data de 7 noiembrie 2018 i timp de aproximativ doua saptamani iși va exercita influența asupra tuturor zodiilor, fiecare semn in parte fiind afectat in funcție de sectorul astrologic pe care-l traverseaza astrul selenar. Luna Noua este momentul unui nou inceput și, la modul general, ar trebui privit ca pe un aspect astrologic pozitiv. Faptul ca se formeaza in zodia Scorpion poate cere transformare, regenerare, reconstruire, renaștere, poate favoriza sentimente de razbunare, ranchiuna, dar poate aduce și pasiune, secrete, dorința, sexualitate și spiritualitate. Iata… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

