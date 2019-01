Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Nastase se iubește de ceva timp cu Cornel și este mai fericita ca niciodata. Fosta soție a lui Ilie Nastase a depașit perioada in care a suferit și a plans non-stop, iar acum se casatorește. Chiar daca s-au cunoscut de doar cateva luni, Brigitte și Cornel sunt pregatiți sa ajunga in fața altarului.…

- Magia zilei, cu Mihai Voropchievici. Aspectul casei, viața in cuplu, succesul profesional, banii, aspectul fizic, toți acești factori contrinuie in mod diferit la fericirea noastra, in funcție de zodie. Iata cum arata formula fericirii pentru zodia Balanța.

- Luna noiembrie a venit si odata cu ea au sosit si problemele pentru o zodie. Vorba "cum iti asterni asa dormi" nu este intamplatoare si pare sa se potriveasca cum nu se poate mai bine cu aceasta zodie, care va ajunge la sapa de lemn.

- Aceasta Luna plina senzationala in Taur este in conjunctie cu Uranus. Pamantul s-a zguduit in luna mai atunci cand Uranus a intrat in Taur si cu siguranta continua sa ne dea un gust despre lucrurile de neimaginat pe care aceasta planeta imprevizibila le aduce ori de cate ori intra in scena. Este…

- Iata ce iti aduce in functie de zodie energia zodiei Scorpionului aici! Ai nevoie sa fii curajos si sa tii de adevarul tau fara compromisuri ce nu te reprezinta cu adevarat. Energia Scorpionului nu este pentru cei slabi de inima... Daca iti joci cartile cum trebuie, fara sa faci compromisuri,…