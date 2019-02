Luna ianuarie 2019, cea mai caldă din istoria Australiei (Biroul de Meteorologie) Ianuarie 2019 a fost cea mai calduroasa luna din istoria inregistrarilor meteorologice in Australia, a anuntat vineri Biroul de Meteorologie din aceasta tara, in conditiile in care regiuni din emisfera nordica a globului se confrunta cu un frig extrem, potrivit dpa. Temperaturile medii inregistrate pe teritoriul Australiei in prima luna a anului au depasit, pentru prima data, 30 de grade Celsius, potrivit biroului de meteorologie. Nivelul precipitatiilor a fost sub medie in cea mai mare parte din tara, in luna ianuarie. Valorile termice medii inregistrate in ianuarie au fost mai ridicate decat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

