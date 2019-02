Lună de GROAZĂ pentru preţurile la mâncare: importurile aproape DUBLE s-au simţit zdravăn Principalele produse agroalimentare s-au scumpit in luna decembrie a anului trecut cu 9,5% fata de anul de referinta 2015, in contextul in care decembrie 2017 a adus majorari de pret de numai 1,85% fata de acelasi an de referinta, se arata intr-un studiu realizat de catre Institutul National de Statistica. ECONOMICA.NET a realizat un clasament al celor mai semnificative cresteri de preturi raportate atat la anul de referinta stabilit de INS cat si la evolutia preturilor din decembrie 2017 comparativ cu acelasi an de referinta 2015. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a exportat, in primele 10 luni din 2018, articole prelucrate din metal in valoare de 1,752 miliarde de euro, o suma cu 12,1% mai mare fata de cea din perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Importurile de articole…

- Industria creste valoric, dar nivelul activitatii raportat de manageri a ramas relativ neschimbat în ultimii 4 ani (2015-2018), potrivit masuratorilor facute de IRSOP și de SNSPA, ale caror rezultate au fost anunțate miercuri. În luna decembrie 2018, se mai arata în Barometrul industrial,…

- Romania a inregistrat, in primele 10 luni din 2018, un excedent de 321,6 milioane euro in comertul cu incaltaminte, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile de incaltaminte s-au ridicat, in perioada ianuarie-octombrie 2018, la 1,129 miliarde euro, fiind mai mici…

- Romania a exportat animale vii in suma de 325,4 milioane de euro, in primele zece luni din 2018, in scadere cu 9,9% fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de animale vii au scazut in perioada mentionata cu 0,4%,…

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 18,2% in primele 11 luni ale anului trecut, fata de aceeasi perioada a anului 2017, pana la 13,4 miliarde euro, un deficit crescut fata de cel inregistrat in octombrie 2018, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). În…

- Preturile productiei industriale pe total - piata interna si piata externa - au crescut cu 4,9% in noiembrie 2018, fata de aceeasi luna a anului 2017, ritm scazut fata de cel inregistrat in luna precedenta, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), scrie news.ro.In…

- Activitatea derulata in industrie, in comertul cu amanuntul si servicii va inregistra o relativa stabilitate in urmatoarele trei luni, in timp ce preturile vor creste moderat in industrie si constructii, conform tendintelor pe care managerii romani le anticipeaza pentru perioada decembrie 2018 – februarie…

- Preturile productiei industriale pe total - piata interna si piata externa - au crescut cu 6,3% in octombrie, fata de aceeasi luna a anului trecut, ritm crescut fata de cel inregistrat in luna precedenta, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS) informeaza news.roIn…