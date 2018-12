LUNA a plecat de la Biserica Piariștilor din Cluj Vineri a fost ultima zi în care Luna a putut sa fie vizitata de catre clujeni, iar cei care și-au luat ramas-bun au putut sa participe la un concert inedit al corului Visszhang. &"Printre fulgii de zapada se strecoara mulțumirile noastre pentru rabdarea și înțelegerea de care ați dat dovada pe parcursul celor 3 saptamâni în care Museum of the Moon ne-a fost musafir. Totodata, ținem, așa cum țineam sa ninga odata, sa mulțumim Biserica Piarista - Piarista templom, pentru gazduire și nu numai. Știm ca astazi Luna nu pleaca acasa la Ea cu mâna goala și… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

