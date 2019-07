Luminița Zaharia: Mini-proze PARADIS SNC In paradis nu se trage apa, nu se leaga șireturile realitații din poziția aplecat. Poeții nu iau coronița, diploma de merit sau pensie suplimentara, prozatorii nu stau la coada sa-l sugrume pe Nick Cave de cind piinea le-a cam luat. Criticii asexuați se plimba pe bulevarde incolori/ inodori/ insipizi/ invizibili, poți trece prin ei ca prin aer (cind te pufnește risul fara motiv, sa știi ca taman asta ți s-a intimplat). In paradis se intra fara pedigree urmind linia dreapta a regasirii de sine sau rostogolind cercul perfect cu un femur de T-Rex semper idem adorat. (Despre cazare,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

