- FRANȚA - ROMANIA 3-2, FED CUP // Dupa doua zile pline de tensiune, Romania a pierdut la limita intalnirea cu Franța, 2-3. Roxana Fleșeru, jurnalista experimentata a departamentului „Sporturi" GSP, și fotoreporterul GSP Raed Krishan au transmis cele mai noi informații din Rouen, Franța. ...

- Romania a ratat calificarea in finala Fed Cup, dupa ce perechea Monica Niculescu/Simona Halep a fost invinsa, la Rouen, cu scorul Kristina Mladenovic/Caroline Garcia. Franta s-a impus in fata Romaniei, cu scorul de 3-2.

- In mai puțin de doua ore, Simona Halep (2 WTA) va incerca sa aduca Romania mai aproape de calificarea in finala Fed Cup. Jucatorea noastra o va infrunta in aceasta dupa-amiaza, de la ora 14:00, pe Caroline Garcia (21 WTA) Partida Halep - Garcia (14:00) va fi urmata, dupa ora 16:00, de duelul dintre…

- Franța și Romania vor juca in semifinalele Fed Cup, in weekend-ul 20-21 aprilie, la Rouen. Federația Franceza de Tenis a anunțat azi ca Julien Benneteau, capitanul nejucator al Franței a convocat o noua jucatoare pentru meciul contra Romaniei. Astfel, Fiona Ferro va face parte din lotul echipei Franței.…

- Romania și Franța se vor duela in weekend-ul 20-21 aprilie in semifinalele Fed Cup. Romancele și franțuzoaicele se pregatesc pentru intalnirea de la Rouen, insa nu uita sa le ofere fanilor o privire in viața lor de zi cu zi. Rețelele sociale au devenit o parte importanta din cotidian, iar jucatoarele…

- Franțuzoaica Caroline Garcia (25 de ani, 21 WTA) a decis sa ia o pauza pana la inceputul sezonului de zgura și poate lipsi in semifinala de Fed Cup contra Romaniei. Franța - Romania, in semifinalele Fed Cup, se joaca pe 20 și 21 aprilie, la Rouen. Turneul de la Sttutgart, primul al sezonului de zgura,…

