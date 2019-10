Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Vettel a caștigat Marele Premiu de Formula 1 al statului Singapore. Pentru german a fost prima victorie dupa mai bine de un an, desi ar fi putut fi a treia consecutiva pentru colegul sau.

- Marele Premiu al Belgiei la Formula 2 a durat mai puțin de doua tururi. Un accident groaznic a avut loc, iar protagoniști au fost Anthoine Hubert (BWT Arden), Juan Correa (Sauber Junior Team by Charouz) și...

- Pilotul german Sebastian Vettel (Ferrari) a stabilit cel mai bun timp al primei sedinte de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Belgiei la Formula 1, a 13-a etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat vineri cu timpul de 1 min. 44 sec. 574/1000 (20 de tururi). Vettel l-a devansat…

- Lewis Hamilton (Mercedes) a câstigat, duminica, Marele Premiu al Ungariei, a 12-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Britanicul l-a depașit cu trei tururi înainte de final pe Max Verstappen (Red Bull Racing), plecat din pole-position. Ultima treapta a podiumului a fost ocupata de…

- Red Bull Racing a confirmat indiciile oferite in antrenamentele de vineri și a obținut pole position-ul pentru Marele Premiu al Ungariei prin Max Verstappen. Olandezul a fost cel mai rapid in sesiunea de calificari dupa ce a fost cronometrat cu 1:14.572 și va fi acompaniat pe prima linie a grilei de…

- Max Verstappen (FOTO) a obținut victoria in in Marele Premiu al Germaniei de la sfarșitul saptamanii trecute dupa ce a fost singurul pilot de top care nu a fost implicat in incidente in timpul unei curse in care ploaia a provocat numeroase surprize. Pilotul echipei Red Bull a obținut astfel a doua victorie…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), care a obtinut victoria in Marele Premiu al Germaniei la Formula 1, cursa disputata duminica in conditii de ploaie pe circuitul din Hockenheim, s-a declarat multumit de "bunele alegeri facute de echipa sa, informeaza AFP. "Toate cursele au ceva…

- Lewis Hamilton (Mercedes), campionul en-titre din Formula 1, va pleca primul in Marele Premiu al Germaniei, britanicul surclasandu-l in calificari pe Max Verstappen (Red Bull). Sebastian Vettel, pilotul neamț al celor de la Ferrari, va pleca ultimul in cursa de pe Hockenheimring. Cursa va avea loc duminica,…